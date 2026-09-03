Alejandra Ortega es premiada en Nuevo León por su éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La marchista olímpica y subcampeona mundial, Alejandra Ortega, recibió un reconocimiento especial y un estímulo económico por parte del Gobernador Samuel García, tras su participación en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ortega, quien consolidó el cierre de una gran temporada, se colgó la medalla de plata en el circuito de caminata de Santo Domingo. La experimentada andarina subió al podio en la nueva prueba olímpica de medio maratón, una actuación que fue seguida de cerca por Melody Falcó, directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE).

🥈🇲🇽 La dos veces olímpica y subcampeona mundial Alejandra Ortega conquistó la medalla de plata en el medio maratón de marcha de 21 km de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 🏃‍♀️🔥



🌡️💪 Bajo altas temperaturas y una humedad extrema, la representante de… pic.twitter.com/skCjaNVvip — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

“Estoy muy contenta de este reconocimiento, me motiva para seguir adelante representando con orgullo a México y a Nuevo León”, destacó la andarina olímpica en Río 2016 y París 2024, quien ya cuenta con la marca para el Campeonato Mundial de Atletismo 2027.

El éxito de Alejandra Ortega se suma a una delegación estatal efectiva, donde de los 83 representantes que asistieron a Santo Domingo, 53 regresaron con metal. Por sus resultados en la edición del centenario, recibieron como estímulo 12 mil pesos la medalla de oro, 10 mil pesos la plata y 8 mil pesos el bronce.

Inspirado en estos resultados, el Gobernador Samuel García anunció que se trabaja en un modelo de colaboración público-privada para atraer más apoyos a los atletas. Entre los proyectos principales destaca la remodelación integral del Parque Niños Héroes para convertirlo en un nuevo centro de alto rendimiento, además de la entrega de transporte gratuito y becas de 2 mil pesos mensuales para cerca de mil 500 deportistas y entrenadores.