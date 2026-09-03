Yarely Salazar representará a México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en Montreal

La ciclista olímpica Yarely Salazar ha sido confirmada de forma oficial como parte de la delegación mexicana que competirá en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026, el cual se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

La sinaloense, entrenada actualmente por el reconocido entrenador español Javier Sola y a quien respalda su experiencia olímpica en Tokio 2021, aportará su madurez internacional al representativo nacional. Uno de los mayores atractivos será su integración en la exigente prueba de equipos de relevo mixto (team trial mixed relay).

Con el apoyo de su estado para asistir al mundial, Yarely Salazar compartirá filas en este equipo con la máxima figura actual del ciclismo en el país y sensación del pelotón internacional, Isaac del Toro, quien llega a esta cita tras firmar un año histórico con su podio en el Tour de Francia.

Yarely Salazar participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta. ı Foto: Cortesía

Es el segundo mundial élite de ruta en su trayectoria, tras acudir a la edición de Bélgica 2021, donde registra la hazaña de concluir el trayecto de 180 kilómetros, algo que pocas ciclistas tricolor han logrado, además de un mundial juvenil de ruta en Ponferrada, España (lugar 35), más su experiencia en mundiales de pista, tanto junior como de primera fuerza.

A lo largo de este 2026, Yarely ha demostrado un nivel competitivo sobresaliente en circuitos norteamericanos de alta exigencia, consolidando triunfos individuales de gran prestigio con su equipo profesional Caldera Medical Aurea Racing, como son sus títulos en el Portland Criterium tras un vibrante cierre al sprint; la edición 63 del Manhattan Beach Grand Prix en California y en el Gran Giro de Guadalajara; el tercer lugar en el Global Relay Gastown Grand Prix, en Vancouver, Canadá; el quinto sitio en el prestigioso evento internacional VSC Summer Slam en Carson, California (pista) y su asistencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (ruta).

A la par de sus sólidas actuaciones en el asfalto, Yarely Salazar mantiene intacto su deseo de volver a brillar en las competencias de pista de alta velocidad. Su plan de preparación contempla su próximo regreso a los velódromos.