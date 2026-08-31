Carlos Alcaraz vence a Roman Safiullin para un triunfal debut en el US Open tras cuatro meses de ausencia

Carlos Alcaraz festeja su triunfo sobre Roman Safiullin en su debut en el US Open 2026.

Ausente del tenis durante algo más de cuatro meses, Carlos Alcaraz regresó al US Open y el español transmitió un claro mensaje para sus rivales: tiene las condiciones para aspirar a repetir el título, y el ruso Roman Safiullin fue su primera víctima en Estados Unidos.

El murciano venció 6-4, 6-4 y 6-4 a Roman Safiullin, un triunfo firmado con buenas calificaciones y, algo más importante, sin mostrar problemas por la lesión en la muñeca derecha que le mantuvo fuera del circuito desde mediados de abril.

Back like he never left 🤎



Carlos Alcaraz defeats Safiullin in straight sets! pic.twitter.com/UakEeaeOqj — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Carlos Alcaraz, satisfecho con su primer juego en el US Open

Después de que Aryna Sabalenka, también dos veces campeona del US Open saliera a la pista del Estadio Arthur Ashe y venciera 6-4 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio, Carlos Alcaraz se fue asentando en el partido y desplegó el repertorio completo que lo ha convertido en uno de los jugadores más mimados en Nueva York y el resto del mundo.

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Se llevó la mano a la oreja para animar a que los aplausos del público fueran más atronadores. El segundo cabeza de serie levantó el puño tras dejar una volea para ganar un punto en el último juego del partido.

“Estoy contento con el partido, con cómo lo he gestionado mentalmente y con volver a ganar”, afirmó El Niño Maravilla tras su victoria. “Dicen que es como montar en bicicleta. Creo que puedo elevar mi nivel de tenis, pero estoy contento de lo que he ofrecido hoy en este encuentro”, enfatizó.

JAJAJA, QUÉ PEDAZO DE JUGADOR.



VOLVIÓ CARLOS ALCARAZ, SEÑORAS Y SEÑORES.



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Carlos Alcaraz se perfila como el principal favorito en el US Open

Si se mantiene sano, Carlos Alcaraz podría convertirse en el gran favorito del US Open, un torneo que en su antesala perdió al número uno Jannik Sinner por una lesión de rodilla y luego se quedó sin Novak Djokovic (el campeón de 24 torneos de Grand Slam) tras sucumbir en la primera ronda por primera vez.

Djokovic tenía marca de 19-0 en primeras rondas en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam, récord en el tenis masculino.

La semana pasada, Carlos Alcaraz participó en el torneo de dobles mixtos, viéndose falto de ritmo al hacer pareja con Serena Williams. Ganaron un partido, pero fueron eliminados en la ronda de cuartos de final.

“Intenté disfrutar todo lo que pude. Lo echaba de menos. Echaba de menos al público, el ambiente, la competición. Echaba de menos todo”, indicó Alcaraz. “Tenía mis dudas en el partido, no voy a mentir. Supe soltarme”, agregó.

EVG