Aryna Sabalenka se derrumba en Roland Garros y piensa en el retiro: “quiero dejar el tenis”

Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, se mostró visiblemente afectada por su derrota ante Diana Shnaider en cuartos de final de Roland Garros, pues en conferencia de prensa posterior dijo que quiere dejar el tenis.

“No tengo pensamientos. No tengo emociones. Ahora mismo solo quiero dejar el tenis. Veremos en unos días cómo vuelvo a encaminarme mentalmente”, comentó la tenista bielorrusa.

"No thoughts, no emotions. Just want to quit tennis right now..."



Aryna Sabalenka after her loss to No. 25 Diana Shnaider 💔 #RolandGarros pic.twitter.com/C87w8mf6XM — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 3, 2026

Sabalenka, quien es conocida por su fuerte temperamento, sufrió un colapso mental en su eliminatoria ante la N.25 Diana Shnaider, cayendo en errores constantes, que derivaron en su eliminación al perder 12 de los últimos 13 juegos.

Sabalenka llegó a estar6-3, 4-1 y con saque, pero algo pasó que la descontroló, la sacó de su enfoque. “Sentí que tenía una gran oportunidad en el segundo set. Lo arruiné y ella dio un paso adelante”, comentó la número uno.

La peor rival de Aryna Sabalenka es Aryna Sabalenka.pic.twitter.com/qvbCPHjuLL https://t.co/1K1sXeeuMu — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 3, 2026

Aryna Sabalenka tuvo más de 50 errpres no forzados ante Shnaider, una tenista de 22 años que estaba jugando por primera vez unos cuartos de final de Roland Garros.

“Ya descubrí cómo superar esta derrota: una de esas salas donde puedes entrar y romper todo. Probablemente mañana pase todo el día ahí destruyendo cosas. Quizás funcione, quizás no”, indicó.

El Abierto de Francia es la pesadilla de Sabalenka. Nunca ha ganado el torneo y luego que Coco Gauff quedara eliminada la bielorrusa era la favorita, pero la campeona de cuatro Grand Slams quedó fuera ante la sorpresa del público.

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