Hormiga González recibió la peor noticia de su carrera que puede complicar su paso por Europa con el Olympiacos

Armando González se fue a Europa para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos y con ellos arrancar su etapa en el viejo continente; sin embargo, el delantero mexicano recibió la pésima noticia de que el entrenador que le dio la confianza de ser titular en los partidos de copa acaba de salir de la institución.

El español José Luis Mendilibar puso punto final a su etapa con el Olympiacos, tiempo en el que ganó un título de la UEFA Conference League y que llevó a la Hormiga a Europa, pero ahora el delantero mexicano tendrá que llenarle los ojos a su nuevo estratega para ser titular en Grecia.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

Así le dio las gracias el Olympiacos a su entrenador

El conjunto de Grecia anunció la salida del entrenador que los llevó a ganar el título de la UEFA Conference League hace algunos años y que ahora inicia una nueva época con otro estratega.

“El Olympiacos FC anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar. Con José al mando, conquistamos la UEFA Conference League, haciendo realidad el sueño de todo aficionado del Olympiacos y de todo griego, y él se convirtió en una pieza fundamental del momento más glorioso en la historia de la ‘Leyenda’. En el futbol, ​​sin embargo, al igual que en la vida, hay ciclos que finalmente llegan a su fin. Pero lo que perdura en la eternidad es lo que has logrado”, se puede leer en el comunicado.

“El aprecio, el respeto y el cariño de la familia del Olympiacos te acompañarán siempre, General; junto con las intensas emociones que nos unieron y que perdurarán para siempre ¡Gracias por todo!“, escribió del Olympiacos.

Doblete y asistencia ….

Armando González , “La hormiga “ llega a 3 goles en su cuenta personal y dos asistencias , en dos partidos de liga con su equipo, el Olympiacos de Grecia que ganó 3-2 . pic.twitter.com/zsJmIKd6bg — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) September 8, 2026

Armando González lleva tres goles desde su llegada a Europa

Armando González está siendo uno de los mejores delanteros mexicanos del momento y en su llegada a Europa lleva tres goles en cuatro partidos con el Olympiacos, marcando un doblete en su último compromiso en Grecia.

Los tres goles de la Hormiga González fueron en el torneo de la Copa de Grecia y el primero ante el AEL Novibet, al mexicano aún le hace falta anotar en la Liga de Grecia.

El siguiente compromiso del Olympiacos será el 12 de septiembre cuando enfrenten al OFI en la cancha del Georgios Karaiskakis y el mexicano podría ser titular con su equipo en Grecia.

DCO