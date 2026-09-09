¿Quién es Trinity Rodman, la popular novia de Ben Shelton?

Durante el Abierto de Estados Unidos, Ben Shelton logró terminar con el conteo de victorias acumuladas por Carlos Alcaraz, llevándose el trofeo consigo luego de un encuentro de más de 4 horas.

Entre las personas que estuvieron apoyando al tenista estadounidense de 23 años de edad se encontraba su novia, Trinity Rodman, quien también es una deportista profesional que ha destacado por su desempeño.

Uno de los momentos más divertidos dentro de la victoria de Ben Shelton fue un comentario de Trinity Rodman, pues luego de que este agradeciera a su mejor amigo y a su hermana por estar presentes, ella preguntó “¿y yo qué?” en tono de broma.

Trinity Rodman was PISSED Ben Shelton didn't mention her after the match 😭



Shelton: "I'm just hoping my best friend and sister over there don't have to be at work at 6 AM in 3 hours..."



Trinity Rodman: "What about me??" pic.twitter.com/wzXN2ClnoB — BrickCenter (@BrickCenter_) September 9, 2026

¿Quién es Trinity Rodman?

Trinity Rain Moyer-Rodman nació el 20 de mayo del 2002 en Newport Beach, California, Estados Unidos, mide 1.78 metros y actualmente tiene 24 años de edad.

Trinity Rodman es conocida por ser delantera en el Washington Spirit de la National Women’s Soccer League (NWSL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; además de ser una de las seleccionadas estadounidenses desde el 2018.

Rodman ha destacado desde muy temprana edad dentro del futbol profesional, pues en 2021; con 18 años de edad, se convirtió en la futbolista más joven en ser seleccionada profesionalmente en la NWSL.

Durante su trayectoria dentro de los Washington Spirit; que continúa vigente hasta la actualidad con un contrato por más de 2 millones de dólares anuales, Trinity cuenta con los siguientes títulos internacionales:

Campeonato Femenino de la Concacaf 202 2, con sede en México

Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024, con sede en Estados Unidos

Juegos Olímpicos 2024, con sede en París, Francia

De manera individual, Trinity Rodman ha sido reconocida como Novata del Año de la NWSL en 2021, Mejor Once de la NWSL en 2021, y como la Futbolista Joven del Año en Estados Unidos en 2021.

Moyer-Rodman es hija de Michelle Meyer, y Dennis Rodman, quien es un exbasquetbolista que jugó durante 14 temporadas en la NBA y es conocido bajo varios sobrenombres como “The Worm” y “Dennis the Menace”

Además de ser una futbolista profesional, Trinity Rodman comparte fragmetos de sy vida cotidiana de manera mensual en formato video blog por medio de la plataforma YouTube.

En estos videos se puede ver a la futbolista durante sus entrenamientos, en eventos especiales, su alimentación, e incluso algunos momentos junto al tenista, Ben Shelton, con quien tiene una relación desde el 2025.

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