Elena Rybakina avanza a semis del US Open y se encamina a ser la nueva número 1 del mundo

Elena Rybakina celebra tras vencer a Qinwen Zheng en los cuartos de final del US Open.

Elena Rybakina firmó una tarde perfecta en el Abierto de Estados Unidos para conseguir su primera semifinal en el torneo y de paso se encumbró a la cima del ranking del tenis femenino.

En un partido que deparó alternativas constantes, Rybakina doblegó el miércoles 3-6, 6-1, 6-4 a la campeona olímpica Zheng Qinwen. La victoria aseguró que la kazaja de 27 años se convertirá a partir del próximo lunes en la número 1 del ranking de la WTA.

The top four made it through 👊 pic.twitter.com/GRAYnng2Cv — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

La reinante campeona del Abierto de Australia se medirá el jueves contra Coco Gauff. En otro partido que se fue al máximo de sets en el estadio Arthur Ashe, la estadounidense salvó un par de puntos de partido en el desempate del segundo parcial y derrotó 2-6, 7-6 (7), 6-2 a la quinta preclasificada Mirra Andreeva.

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La otra semifinal tendrá como protagonistas a la bicampeona defensora Aryna Sabalenka, la actual número uno, y Jessica Pegula, la tercera tenista mejor sembrada del torneo.

Pero pase lo que pase en Nueva York de aquí al sábado, Rybakina pondrá fin al reinado de 99 semanas de Sabalenka como la número 1 del mundo.

These courts will make her feel brand new (world No.1) 🗽



Elena Rybakina defeats Zheng 3-6, 6-1, 6-4 to reach the US Open semifinals and clinch the WTA’s top spot! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

“Ahora mismo es solo un número y, por supuesto, estoy en semifinales, así que mi objetivo es ganar el torneo”, dijo Rybakina. “Es un logro increíble, pero ya sabes lo rápido que puede cambiar todo en el tenis, en términos de ranking, durante el partido”, explicó.

Rybakina y Zheng saltaron a la cancha del Ashe apenas ocho horas después de que Ben Shelton certificó su victoria sobre el campeón defensor Carlos Alcaraz a las 3:33 de la mañana, el final más tardío en la historia del US Open.

Si logra alzar el trofeo de campeona de este US Open, Rybakina quedaría con una cosecha de dos majors en 2026 y le faltaría únicamente el título de Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.

DCO