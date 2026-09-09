Futbol Americano

Sam Darnold recibe duro golpe en la cadera y salió en el primer cuarto ¿podría perderse la temporada?

El mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, sufrió una lesión en la cadera durante la primera serie ofensiva de Seattle en el partido inaugural de la temporada de la NFL

Sam Darnold salió del partido en el primer cuarto.
Sam Darnold salió del partido en el primer cuarto. Foto: AP
Por:
La Razón Online /Associated Press

El mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, sufrió una lesión en la cadera durante la primera serie ofensiva de Seattle en el partido inaugural de la temporada de la NFL contra los New England Patriots, la noche del miércoles.

Darnold fue derribado (capturado) por Dre’Mont Jones y salió del campo cojeando. Fue examinado en la carpa médica situada a un costado del terreno de juego y posteriormente se dirigió cojeando a los vestuarios.

Los Seahawks informaron que su regreso al partido estaba en duda. El suplente Drew Lock lo sustituyó; sin embargo, tiempo después confirmaron que Sam Darnold no volvería al partido de esta noche en Seattle.

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Darnold llevó a los Seahawks a ganar el Super Bowl la temporada pasada. Durante la temporada regular, lanzó para 4.048 yardas, con 25 pases de touchdown y 14 intercepciones, ayudando a Seattle a lograr un récord de 14 victorias para la franquicia.

En caso de que Drew Lock no sea del agrado del head coach de los Seahawks, en la banca está disponible el tercer quarterback Jalen Milroe con su equipo puesto en caso de que la mala suerte vuelva a caer en Seattle y Lock se lesione.

DCO

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