Luis Enrique, entrenador del PSG, revela su total admiración por Isaac del Toro (VIDEO)

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, estuvo en una entrevista tras la victoria de su equipo sobre el Slovan Bratislava en la Champions League y fue cuestionado sobre su opinión de Isaac del Toro. El estratega español elogió al mexicano y le mando un mensaje de cara a su participación en el Mundial de Ciclismo.

“Me encanta, tengo mucha admiración por todos ellos, yo que he hecho bastante bicicleta se lo duro que es entrenar cada día en la bicicleta y estoy seguro que algún día coincidiré con él. Es un ciclista superlativo, que está a un lado del mejor ciclista de todos los tiempos como es Pogacar. Que seguro está aprendiendo muchísimo, que es muy ambicioso y que es un ciclista valiente y de esos que va para adelante, es un poco como a mi me gusta ver el futbol y le deseo muchos éxitos” comentó Luis Enrique.

"ME ENCANTA (ISAAC DEL TORO). ESTOY SEGURO DE QUE ALGÚN DÍA COINCIDIRÉ CON ÉL" ❤️



🚲🇲🇽 Luis Enrique le compartió a @JuanJRueda su admiración y que es un gran fan del ciclista mexicano Isaac del Toro.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/FEe56gVK54 — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

Luis Enrique arranca la campaña de Champions League con victoria

Luis Enrique y el Paris Saint-Germain arrancaron con el pie derecho la búsqueda del tricampeonato de la UEFA Champions League, venciendo al Slovan Bratislava por marcador de 6-1, con lo que se pusieron en lo más alto de la tabla por diferencia de goles.

El conjunto parisino será uno de los equipos a vencer y candidatos al título esta campaña. Los pupilos de Luis Enrique tendrán dos pruebas complicadas más adelante en el torneo cuando se vean las caras con el Manchester City y el Barcelona en la fase de liga.

El Paris Saint-Germain podría convertirse en el segundo equipo del siglo en hilar tres título de la Champions League, después de lo conseguido por el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018 con Zinedine Zidane al frente del club.

Isaac del Toro encabezará a la Selección Mexicana en el Mundial de Ciclismo

La Selección Mexicana ya tiene a sus representantes para el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, el cual se llevará en Canadá. Isaac del Toro será el líder del conjunto Tricolor el cual está conformado por diferentes estrellas del deporte azteca.

El Torito es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad y lo más seguro es que el plan de México para el Mundial sea ayudar a Isaac del Toro durante la competencia, para que el del UAE Team Emirates quede en los primeros puestos de cada competencia.

Nombres como el de Romina Hinojosa, Yareli Salazar o Edgar Cadena están dentro del listado de la Selección Mexicana para participar en el Mundial de Ciclismo en Canadá. Isaac del Toro ya se encuentra en Estados Unidos afinando los últimos detalles antes de su participación.

DCO