Conoce los 5 fichajes más caros en la historia del futbol femenil; el primer lugar es de una mexicana

El futbol femenil ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y cada vez el traspaso de jugadoras se vuelve más caro para los equipos, pero ese factor es importante para que en un futuro exista una igualdad entre el balompié de hombres y mujeres.

Este jueves se dio a conocer el traspaso de Jacqueline Ovalle, quien deja a los Tigres de la UANL para jugar en el Orlando Pride. El equipo de la National Women’s Soccer League desembolsó la cantidad de 1,5 millones de dólares, lo que convierte a la delantera mexicana en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil internacional.

Cabe recalcar que, entre enero y agosto de 2025, la marca que ahora le pertenece a “La Maga” Ovalle se rompió en tres ocasiones: primero fue con el fichaje de Naomi Girma al Chelsea, tiempo después Olivia Smith adjudicó el récord con su llegada al Arsenal y ahora Jacqueline Ovalle se queda con el primer puesto con su llegada al Orlando Pride.

Este es el top 5 de fichajes más caros en el futbol femenil

1. Jacqueline Ovalle – Orlando Pride

Jacqueline Ovalle acaba de romper el mercado de fichajes con su llegada al Orlando Pride; el conjunto estadounidense pagó al equipo regiomontano la cantidad de 1,5 millones de dólares. La seis veces campeona de la Liga MX Femenil, tres veces Campeona de Campeonas, ganadora en los Juegos Panamericanos Chile 2023 y actual goleadora de las Amazonas, se quedó con el primer puesto de los fichajes más caros en el futbol femenil.

2. Olivia Smith - Arsenal

Hace un mes, Olivia Smith, actual jugadora del Arsenal, fue el traspaso más costoso, después de que las Gunners desembolsaron 1,3 millones de dólares para pagarle al Liverpool y hacerse de los servicios de la mediocampista canadiense para la Women’s Super League.

3. Naomi Girma - Chelsea

Jacqueline Ovalle podrá ser el fichaje más caro al momento, pero el primer traspaso de una jugadora en superar el millón de dólares fue el de la defensa Naomi Girma en enero de 2025, que pasó de vestir los colores del San Diego Wave para defender la camiseta del Chelsea por la cantidad de 1,23 millones de dólares y demostrar su tremendo liderazgo en Europa.

4. Racheal Kundananji – Bay FC

Antes de Naomi Girma, Racheal Kundananji era la futbolista que tenía el récord del fichaje más caro; la delantera zambiana pasó del Madrid CFF al Bay FC de la NWSL por la cantidad de 862 mil dólares. Lo que llamó la atención del equipo estadounidense fueron los tremendos números que tenía en España; en 43 partidos disputados con el equipo de la capital, consiguió anotar 33 goles y ser la primera futbolista africana en establecer una marca mundial con su transferencia.

5. Tarciane dos Santos

Para cerrar el top 5 de fichajes históricos en el futbol mundial, aparece el nombre de Tarciane dos Santos de Lima, una de las joyas de la selección de Brasil, quien en febrero de 2025 puso punto final a su historia con el Houston Dash para defender los colores del Olympique Lyonnais por la cantidad de 830 mil dólares.

Estos son los cinco fichajes más caros en la historia del futbol mexicano, pero cabe recalcar que Jacqueline Ovalle no es la primera mexicana en entrar en esta distinguida lista, ya que en 2024 María Sánchez, actual futbolista de Tigres, dejó al Houston Dash para vestir los colores del San Diego Wave por 544 mil dólares; actualmente ocupa el décimo lugar de esta lista.

DCO