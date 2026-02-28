Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe y es el primer italiano campeón del Abierto Mexicano de Tenis

Flavio Cobolli sostuvo una pelea muy pareja con Frances Tiafoe en la cancha principal del Abierto Mexicano de Tenis, el italiano terminó venciendo al estadounidense en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4 para ser el primer tenista de su nacionalidad en ser campeón del torneo en Acapulco.

La afición que se dio cita para la gran final del torneo que se lleva a cabo en Acapulco presenció una tremenda batalla entre estos dos tenistas, pues el primer set se definió después de 1 hora y 10 minutos, pues los dos defendieron su saque y el episodio inicial se definió en un tie break que se lo llevó Cobolli para ponerse 1-0 arriba.

Cabe recalcar que Flavio Cobolli fue el primer tenista italiano en llegar a la final del Abierto Mexicano de Tenis, mientras que el último estadounidense en alcanzar el partido por el título en Acapulco fue Tommy Paul en 2023, cuando cayó a manos de Alex de Miñaur en tres sets.

Set point en favor de COBOLLI después de un intenso Tie break#AMT2026 pic.twitter.com/Pmon3wx6Au — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) March 1, 2026

Para convertirse en campeón del Abierto Mexicano de Tenis, Cobolli tuvo que vencer a Dalibor Svrcina en octavos de final, al chino Yibing Wu en los cuartos de final, al serbio Miomir Kecmanovic en la antesala de la gran final y a Frances Tiafoe en el encuentro por el título.

El encuentro enfrentó al quinto mejor sembrado del torneo, Cobolli, contra el octavo favorito del certamen, Tiafoe. Cabe recalcar que ambos venían de disputar el Delray Beach en Estados Unidos, donde el italiano cayó en las semifinales y el estadounidense abandonó la competencia en cuartos de final.

El segundo set inició de la misma forma, pero Cobolli fue el primero en conseguir un break en el cotejo, fue en el quinto game cuando el italiano rompió el saque de Tiafoe para ponerse 3-2 arriba en el tablero.

COBOLLI se corona como campeón del Abierto mexicano de tenis en su 33* edición.

¡FELICIDADES CAMPEÓN! 7-6/6-4

🏆 🎾 🇲🇽 pic.twitter.com/a3jBUl6rRW — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) March 1, 2026

Llegó a su fin la edición 2026 del Abierto Mexicano de Tenis, pero el siguiente año las mejores raquetas del mundo volverán a Acapulco para disputar este torneo, pues los organizadores informaron que tienen contrato hasta 2032 para llevar a cabo este certamen, uno de los más importantes del calendario.

“Gracias al director, a todos los que trabajan por esto, también al que está siempre conmigo (su entrenador) y me soporta todo el tiempo, gracias por todo lo que haces, e intentaré venir también el año próximo, espero que pueda continuar este soporte, es muy especial Acapulco, y nos vemos el próximo año”, comentó Flavio Cobolli al recibir el trofeo.

Cabe recalcar que, su campeonato en Acapulco es el primero para Flavio Cobolli en cancha dura y consiguió ponerse en el puesto número 15 del ranking ATP, peleando por estar en el top 10 de la clasificación.

DCO