¡El Calvo Valderrama! El Pibe deja atrás su legendaria cabellera y presume su nueva imagen (VIDEO)

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, uno de los grandes futbolistas en la historia de Colombia, sorprendió a propios y extraños con un radical cambio de look, pues se rapó y dejó atrás la legendaria y mítica cabellera con la que los aficionados siempre lo han ubicado.

El exjugador publicó en sus redes sociales un video del radical cambio de look e imagen, mismo que se hizo con la ayuda de su esposa Elvira Redondo, quien fue la encargada de tomar la máquina para dejar sin cabello al recordado exmediocampista de 65 años de edad.

“El Calvo Valderrama”, dijo la pareja del exfutbolista colombiano tras finalizar dejar pelón al ‘Pibe’, quien le respondió “No joda, se ve bacano”, con lo que dio a entender que le había gustado cómo quedó después de este contundente cambio de look.

Aficionados captan al Pibe Valderrama con su nuevo look

En redes sociales circulan algunas fotos del ‘Pibe’ Valderrama mientras se sube a su carro y saluda a los aficionados que lo vieron momentos después de su increíble cambio de imagen.

El corte de cabello del mítico exfutbolista colombiano dio pie a una serie de especulaciones respecto a una posible campaña comercial o una situación médica. Pero personas cercanas a él aseguraron que fue una decisión del originario de Santa Marta, quien solamente quería renovar su imagen.

Usuarios dudan del cambio de look del Pibe Valderrama

Algunos aficionados en redes sociales señalaron que piensan que el video en el que el ‘Pibe’ Valderrama presume su cambio de look pudo haber sido generado con Inteligencia Artificial.

Usuarios mencionaron que la máquina parece retirar casi toda la cabellera del exfutbolista con una sola pasada, lo que despertó sus dudas. “¿Soy el único que piensa que es IA el corte? Por favor, ¿quién está conmigo?”, escribió un aficionado cuyo comentario tuvo miles de likes y respuestas.

Sin embargo, la publicación del ‘Pibe’ Valderrama no incluye la etiqueta que usualmente Instagram pone de manera automática cuando detecta que una foto o video fue creado o cambiado con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama fue uno de los referentes de la selección de Colombia a finales de la década de 1980 y durante la de 1990, en la que representó a su país en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

EVG