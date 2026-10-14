Isaac del Toro dedica emotivo mensaje de agradecimiento y reflexión para despedir su temporada

El ciclista mexicano Isaac del Toro dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento hacia el público por todo el apoyo que le brindó durante la temporada de este 2026, la cual terminó con su participación en el Giro de Lombardía, en el que terminó en el lugar 28.

Días después de que el de Ensenada, Baja California, tuvo su último compromiso del año se dio el tiempo para escribir unas palabras en las que admitió que no cerró de la forma en la que quería este 2026, pero asegura sentirse contento con la oportunidad de haber competido en la carrera en suelo italiano.

“El último día del año para mí, gracias a todos por estar siempre conmigo, los buenos y los mejores. El último monumento no salió como queríamos, pero nos gusta el juego de la vida, súper contentos por la oportunidad y felices de estar aquí. Gracias a todos, fue un día de carreras súper lindo. Gracias”, fue el mensaje con el que Isaac del Toro dijo adiós a la Temporada 2026.

Isaac del Toro recibe apoyo de la afición

Los aficionados le manifestaron su aliento a Isaac del Toro en su publicación, misma que se llenó de likes y varios comentarios en reconocimiento a lo que consiguió durante el año.

“Torito!!! Nos hiciste soñar, nos regalaste inmensas alegrías”, se lee en una parte de uno de los mensajes de un seguidor del pedalista de 22 años, quien desde 2024 forma parte del UAE Team Emirates.

El público mexicano le hizo sentir su admiración y apoyo a Isaac del Toro, quien es considerado por muchos el mejor deportista mexicano de la actualidad por sus logros.

Principales logros de Isaac del Toro en 2026

Isaac del Toro ratificó este 2026 el gran momento que mostró desde 2025, lo que lo llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte en la categoría profesional, convirtiéndose en el primer ciclista en recibir dicho reconocimiento.

Este año, el ‘Torito’ consiguió 12 victorias, cuatro títulos por etapas y un histórico podio en el Tour de Francia, en el que finalizó en la tercera posición, solamente detrás del esloveno Tadej Pogacar y del belga Remco Evenepoel.

El momento más complicado para Isaac del Toro en la Temporada 2026 fue la rotura muscular en el muslo derecho que sufrió a raíz de una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, lo que lo tuvo fuera de competencia durante algunos meses.

EVG