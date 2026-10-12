¿Quién es José Emilio Rodríguez, ciclista mexicano y nuevo compañero de Isaac del Toro en el UAE Team?

El UAE Team Emirates XRG, equipo al que pertenece Isaac del Toro, anunció la llegada de cinco nuevos ciclistas a su proyecto Gen Z, el cual busca a atletas jovenes para que adquieran aún más experiencia y en un futuro puedan pertenecer al equipo principal de los Emiratos Árabes Unidos.

El nombre que destacó en esta lista fue el de José Emilio Rodríguez, ciclista mexicano que llega procedente del AR Monex Pro Cycling Team y busca un lugar en el primer equipo del UAE Team Emirates. Rodríguez es apodado como ‘Choche’ y se une a Isaac del Toro como los dos atletas pertenecientes a uno de los mejores equipos del ciclismo mundial.

We are thrilled to welcome our new Gen Z intake for 2027 👋



Our new arrivals continue the growth of the Gen Z project and its objective of identifying and developing young riders within the wider UAE Team Emirates-XRG structure ⤵️



🇫🇷 Simon Defrance

🇨🇿 Václav Ježek

🇮🇹 Riccardo… pic.twitter.com/ClubboUVZm — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 12, 2026

Conoce más a José Emilio Rodríguez, el nuevo ciclista del UAE Team Emirates

José Emilio Rodríguez nació el 9 de mayo del 2008 en Colima, Colima, actualmente tiene 18 años. ‘Choche’ es un ciclista de 1.68 metros y 59 kilogramos. Se ha destacado por sus grandes participaciones en carreras de etapas y trazados de montaña.

El ciclista mexicano se une al Gen Z del UAE Team Emirates XRG, un equipo Sub-23. Desde que inició su carrera en el ciclismo profesional tiene varios logros como un sexto puesto en la clasificación general del Giro della Lunigiana y subcampeón en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de México.

Emilio Rodríguez está siguiendo el camino que ha pavimentado Isaac del Toro en los últimos años dentro del UAE Team Emirates y el ciclismo mundial. ‘Choche’ se convierte en el segundo atleta mexicano en entrar en la estructura del equipo de Emiratos Árabes Unidos.

José Emilio Rodríguez e Isaac del Toro han pasado por los mismo equipos

José Emilio Rodríguez e Isaac del Toro han vestido los colores de dos equipos y ambos han pasado por las mismas instituciones. El AR Monex Pro Cycling Team, una estructura que catapulta a los talentos jovenes para competir en Europa y ha tenido varios ciclistas mexicanos en sus filas.

Después de eso, ambos pasaron directo al UAE Team Emirates, en el que actualmente Isaac del Toro está triunfando y ‘Choche’ busca llegar al primer equipo para competir en Grandes Vueltas al igual que lo está haciendo el Torito.

DCO