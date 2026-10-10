Isaac del Toro queda fuera del top 20 en el Giro de Lombardía 2026; Paul Seixas consigue histórico triunfo

Isaac del Toro concluyó su participación en la temporada con el Giro de Lombardía.

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó en el puesto 28 en el Giro de Lombardía 2026, carrera en la que el triunfo lo consiguió el francés Paul Seixas, quien a sus 20 años y 16 días de edad se convirtió en el pedalista más joven en ganar este evento.

Esta carrera fue la última del año para el nacido en Ensenada, Baja California, quien llegó a la misma sin la presencia de su compañero Tadej Pogacar, pues el esloveno se recupera de una lesión que sufrió en la Vuelta a España.

No pudo ser para Isaac del Toro🇲🇽



Paul Seixas🇫🇷 reventó al pelotón a 18km de la meta en Lombardia y nadie pudo seguirle el ritmo.



Isaac se quedó muy atrás después del ataque de Seixas y se quedó sin la posibilidad de conquistar su primer monumento. pic.twitter.com/1wRylGLEWh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 10, 2026

El Giro de Lombardía es un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, en Italia, con nueve ascensos y alrededor de 4,600 metros de desnivel acumulado.

Isaac del Toro, lejos de Paul Seixas en el Giro de Lombardía

El mexicano Isaac del Toro culminó a cinco minutos de Paul Seixas, el vencedor del Giro de Lombardía 2026.

No fue la mejor carrera para el Torito, cuyo rendimiento generó dudas a causa de una molestia en la rodilla.

Isaac del Toro estuvo en el pelotón principal durante buena parte del Giro de Lombardía 2026. A poco más de 100 kilómetros de la meta, el UAE Team Emirates tomó la iniciativa precisamente con el mexicano y el estadounidense Brandon McNulty.

El Torito estaba en posición de disputar los primeros puestos cuando restaban 20 kilómetros. En Civiglio intentó reducir la distancia con la fuga, pero fue en ese instante que Paul Seixas lanzó el ataque que inclinó la carrera a su favor.

Isaac del Toro no logró su objetivo de pelear por conquistar su primer Monumento en este Giro de Lombardía, que significó su último compromiso en este 2026.

EVG