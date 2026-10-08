Isaac del Toro prende alarmas; se podría perder las siguientes carreras; “Estoy luchando con un dolor”

El ciclista mexicano Isaac del Toro habló sobre una pequeña lesión que tiene en su rodilla, la cual pudo afectar su desempeño en la Gran Piemonte, en donde fue capturado a 1.5 kilómetros del final de la competencia.

“Luchando con el jet lag y con un dolor de rodilla, espero que ahora estemos bien. Veamos cómo están las piernas y, por supuesto, intentaremos hacer lo mejor posible hoy”, dijo para Eurosport.es antes de la carrera, en donde terminó lejos de los mejores competidores.

We left it all out there at @GranPiemonte 🔥@ISAACDELTOROx1 took a flyer on the last climb and went clear alongside former teammate Finn Fisher-Black. Their move was caught only 1.5km from the finish 🤏🏻



🦎 In the end, it was ninth in the sprint for @NarvaezJho.#WeAreUAE |… pic.twitter.com/p8FU9i7ULO — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 8, 2026

Los problemas físicos empezaron después del Mundial de Ciclismo en Montreal, en donde El Torito terminó quinto en la prueba de ruta varonil. El de Ensenada, Baja California, estuvo a un segundo del top 3. El campeón fue el estadounidense Brandon McNaulty, seguido por el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van del Poel

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“(Sobre el dolor de rodilla). Tengo un poco, sí. No sé por qué después del viaje empecé a tener algunos problemas. Tengo la misma bicicleta, los mismo zapatos, todo igual, pero no sé. Veremos cómo estoy y sí, por supuesto, en la carrera espero sentirme bien y poder hacer mi trabajo”, dijo antes de la Gran Piemonte.

Las palabras de Isaac del Toro pueden prender alarmas en el UAE Team Emirates, en especial porque la siguiente cita es Il Lombardía, el quinto y último Monumento de la temporada.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en su última competencia?

El ciclista mexicano Isaac del Toro trató, pero no pudo refrendar el título en la Gran Piemonte 2026, que terminó en poder del francés Dorian Godon, siendo el cuarto pedalista galo en conquistar la competencia.

El Torito lanzó un ataque cuando faltaban 18 kilómetros por concluir la carrera, pero no logró terminar en el primer lugar. Fue el 82 de la general en el resultado preliminar.

Cuando Isaac del Toro intentó su escapada logró estar a 30 segundos del pelotón. Cerca del azteca se mantuvo Finn Fisher-Black, quien no se le despegó y lo acompañó en su ataque. Sin embargo, en el sprint final fue Dorian Godon quien se llevó el triunfo con tiempo preliminar de 4:06:20 horas.

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