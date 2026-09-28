Isaac del Toro hace fuerte autocrítica tras no lograr el podio en el Mundial de Ciclismo (VIDEO)

Isaac del Toro reconoció que tuvo errores que le impidieron subir al podio en el Mundial de Ciclismo.

El mexicano Isaac del Toro hizo una autocrítica respecto a su desempeño en el Mundial de Ciclismo celebrado en Montreal, Canadá, al asegurar que cometió errores que le impidieron subirse al podio en la prueba de ruta varonil, en la que culminó en la quinta posición.

“Hay que ser autocríticos, se cometieron errores. Hice todo lo posible para ganar y perdimos. Estaba en la pelea solo por la victoria, nunca pensé en el segundo ni en el tercero, entonces es algo que me mantiene con fuego para las próximas carreras”, reconoció el ‘Torito’ en entrevista con TUDN.

El ciclista mexicano Isaac del Toro reflexionó con David Faitelson sobre su paso por la prueba de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo, en la que concluyó en el quinto lugar, y dijo que se va con la cabeza en alto, pero insistió en que va por más. pic.twitter.com/dH0RTdKRz4 — NMás (@nmas) September 28, 2026

Isaac del Toro reconoce que se quebró

En el mismo tenor, Isaac del Toro reveló sentirse dolido por no conseguir el podio para México en el Mundial de Ciclismo, razón por la cual se quebró con sus compañeros al final de la competencia.

“Me quebró que traté de hacer todo lo posible para ganar y simplemente no me salió, me dolió también que se pierde una oportunidad que se daba para ganar un Mundial para México por primera vez. Estoy cansado, me quebré con mis compañeros”, enfatizó el de Ensenada, Baja California.

El apoyo de la afición mexicana para Isaac del Toro no podía faltar, y por ese motivo el ciclista de 22 años de edad le mandó un mensaje de agradecimiento a la gente.

“Gracias por todo el apoyo, soy una persona muy privilegiada, me hacen sentir alguien que no soy y es algo muy bonito, trato de dar mi mejor versión todos los días”, dijo el pedalista tricolor.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Luego de su participación en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, el reto inmediato para Isaac del Toro es Il Lombardía, carrera a celebrarse en Italia el próximo 10 de octubre.

El ‘Torito’ ha tenido un gran desempeño este 2026, en el que hasta el momento destacan sus victorias en el UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour de los Alpes y el Gran Premio de Montreal.

Isaac del Toro también compitió en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026. En dicha carrera finalizó en la sexta posición.

EVG