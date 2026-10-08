Isaac del Toro no pudo defender su título en la Gran Piemonte 2026 y termina en el lugar 82

El ciclista mexicano Isaac del Toro trató, pero no pudo refrendar el título en la Gran Piemonte 2026, que terminó en poder del francés Dorian Godon, siendo el cuarto pedalista galo en conquistar la competencia. El Torito lanzó un ataque cuando faltaban 18 kilómetros por concluir la carrera, pero no logró terminar en el primer lugar.

Cuando Isaac del Toro intentó su escapada logró estar a 30 segundos del pelotón. Cerca del azteca se mantuvo Finn Fisher-Black, quien no se le despegó y lo acompañó en su ataque. Sin embargo, en el sprint final fue Dorian Godon quien se llevó el triunfo con tiempo preliminar de 4:06:20 horas.

We left it all out there at @GranPiemonte 🔥@ISAACDELTOROx1 took a flyer on the last climb and went clear alongside former teammate Finn Fisher-Black. Their move was caught only 1.5km from the finish 🤏🏻



🦎 In the end, it was ninth in the sprint for @NarvaezJho.#WeAreUAE |… pic.twitter.com/p8FU9i7ULO — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 8, 2026

El nacido en Ensenada, Baja California, estuvo en el pelotón de fuga al lado de ciclistas como Alex Díaz, Valentin Ferron, Brieuc Rolland, Santiago Umba, Germán Gómez, Luc Wirtgen y Davide Ballerini, pero con el paso del tiempo el grupo se fue reduciendo. El segundo y tercer lugar de la Gran Piemonte 2026 fue para Anthon Charmig y Alberto Bettiol, respectivamente.

El desplome de Isaac del Toro fue faltando un kilómetro para el final. El pedalista tricolor no pudo mantener el ritmo y no logró defender el título que consiguió la edición pasada.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Isaac del Toro y el UAE Emirates Team ahora se preparan para la Il Lombardía, si es que inscriben al mexicano. La Gran Piemonte es una competencia que sirve como preparación para Lombardía.

Il Lombardía es una de las carreras más prestigiosas e importantes del mundo, siendo uno de los cinco Monumentos junto a Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Lieja-Bastoña-Lieja. Conocida como Giro de Lombardía, es el quinto y último Monumento de la temporada.

Una curiosidad es que a Il Lombardía se le conoce como la Clásica de las Hojas Muertas y recibe este nombre debido a que en la fecha donde se corre, inicios de octubre, es el otoño europeo y se realiza sobre hojas caídas.

El terreno en donde se realiza predominan los adoquines o terrenos llanos. Lombardía es una región italiana donde destaca el Lago de Como, acumulando miles de metros de desnivel con ascensos exigentes que favorecen a los ciclistas de perfil escalador.

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