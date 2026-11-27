Antonio Mohamed decidió ponerle fin a su historia con el Toluca después de que termine su participación en el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA, razón por la que la directiva de los Diablos Rojos ya está en busca de un nuevo estratega y no ven con malos ojos que llegue André Jardine.

Con información de Imagen TV, el Toluca busca repatriar a André Jardine a la Liga MX, pues buscan un entrenador que ya tenga experiencia en el futbol mexicano. La directiva de los choriceros desembolsaría la cantidad de 4 millones de dólares anuales como sueldo para el brasileño, igualando lo que percibe actualmente en el Shabab Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos.

André Jardine lloró tras escuchar los mensajes de despedida de futbolistas y exjugadores del América. ı Foto: X @ClubAmerica

¿Hasta cuándo tiene contrato André Jardine en Emiratos Árabes Unidos?

Dentro de las instalaciones del Toluca hay una lista de entrenadores que llaman la atención de la directiva, en la que figuran nombres como Diego Alonso, Vicente Sánchez y André Jardine, pero el currículum del brasileño es del agrado de los Diablos Rojos.

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El conjunto del Estado de México necesita igualar o superar la oferta que tiene Jardine en los Emiratos Árabes Unidos, ya que de momento tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y el Toluca quiere cerrar a su nuevo entrenador para el arranque del próximo torneo.

Aún así, los altos mandos del Toluca ya habrían iniciado el contacto con el representante de André Jardine para conocer su entorno y si estaría interesado en regresar a la Liga MX para una tercera etapa en el futbol mexicano tras su paso por el San Luis y América.

MULTICAMPEÓN. André Jardine, en el festejo del tricampeonato en la explanada del Estadio Azteca tras vencer a Rayados en la final en el Apertura 2024. ı Foto: Mexsport

¿Cuánto ganaba André Jardine como técnico del América?

André Jardine se convirtió en un entrenador histórico del América después de conseguir un tricampeonato como entrenador del conjunto azulcrema, además del título de Campeones Cup, Campeón de Campeones y Supercopa MX.

Cuando el brasileño estaba en el banquillo de Coapa percibía un sueldo de 1.7 millones de dólares al año, así que la oferta del Toluca es más del doble de lo que América pagaba al estratega por sus servicios.

Aunque la competencia por André Jardine no está fácil, ya que Tigres también es uno de los equipos que ha preguntado por el técnico brasileño, pero la oferta del Toluca podría convencer económicamente al exentrenador del América.

DCO