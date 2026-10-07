¡OFICIAL! Isaac del Toro es inscrito por el UAE Team Emirates para disputar el Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro terminó su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 y es momento que el mexicano vuelva a concentrarse en la temporada con el UAE Team Emirates XRG y su primera carrera en este regreso será el Gran Piemonte, evento de un día.

El Gran Piemonte es una carrera clásica de un solo día, es decir que los participantes deben de mantener un gran ritmo para pelear por el primer lugar. Esta competencia es una de las clásicas de otoño y a muchos ciclistas les funciona para continuar su preparación si van a correr Il Lombardía.

¿Cuándo se correrá el Gran Piemonte y a qué hora?

El Gran Piemonte 2026 se llevará a cabo este jueves 8 de octubre del 2026 y será la edición 110 de este evento, en la que Isaac del Toro buscará otro título para sumar a su vitrina personal en su corta carrera.

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La competencia arranca temprano en el centro de México, entre las 5:00 y las 5:50 horas. El recorrido que correrán los ciclistas consta de 185 kilómetros entre Asti y Bra, el trazado tiene diez ascensos, lo que le da un toque de emoción a la contienda.

Este evento se lleva a cabo en la región de Piamonte, Italia, desde 1906 y el final de la carrera es interesante al tener elevación en los últimos dos kilómetros con rampas de 8 por ciento antes de la llegada a la meta.

¿Quiénes acompañarán a Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026?

El UAE Team Emirates XRG anunció al equipo que disputará el Gran Piemonte este jueves 8 de octubre e Isaac del Toro estará bien acompañado para ir en busca de la victoria en suelo italiano.

Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy , Daan Dijkman, Luca Giaimi, Jhonatan Narváez y el campeón del mundo Brandon McNulty, serán los otros seis ciclistas del UAE Team Emirates que disputen el Gran Piemonte 2026.

Isaac del Toro podría sumar su sexto título del año en caso de ganar la carrera en Italia y con ello encaminarse a tener un gran cierre de temporada, la cual se vio mermada por la lesión que sufrió a principios del 2026.

DCO