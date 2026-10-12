¿Qué pasó con Gilberto Mora que ya no juega con Xolos, ya fue vendido a Europa o sufre una dura lesión?

Todo indica que Gilberto Mora está cerca de irse al futbol de Europa tras su participación en el Mundial 2026, pero el mediocampista de los Xolos de Tijuana atraviesa un duro momento después de perderse tres partidos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, aunque el entrenador del Tijuana Sebastián Abreu reveló porque Morita no tiene actividad en Liga MX.

“Sigue en el proceso de recuperación de la inflamación que tiene en la cadera, tiene 17 años, está en un proceso de maduración, de crecimiento”, afirmó Sebastián Abreu. También la posible salida de Gilberto Mora a Europa puede ser una razón por la que el conjunto fronterizo está salvaguardando a su estrella para que no se caiga el movimiento.

Gilberto Mora carga una lesión previo al partido ante EU. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo volverá a jugar Gilberto Mora con los Xolos en la Liga MX?

Xolos está peleando por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano sin su gran estrella Gilberto Mora. Sin embargo, Sebastián Abreu no dio una fecha exacta en la que el jugador de 17 años podrá volver a la actividad en el Apertura 2026.

El regreso de Morita dependerá de la evolución de su lesión y que pueda volver a los entrenamiento al 100 por ciento con el conjunto fronterizo. Mientras Mora se recupera de la lesión, la afición espera la noticia del equipo del viejo continente que adquirirá los servicios del juvenil.

Quedan siete fechas en el torneo regular antes de conocer a los ocho equipos que disputarán la Liguilla del futbol mexicano y lo mejor para los Xolos es que su jugador diferencial vuelva lo más pronto posible para ir en busca de una nueva final en su historia.

Gilberto Mora se estrena como el 10 del Tricolor. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo es el próximo partido de los Xolos en la Liga MX?

El Tijuana sigue peleando en el Apertura 2026 en busca de jugar la Liguilla del futbol mexicano. El conjunto fronterizo buscará sumar tres unidades después de su empate ante Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la jornada pasada.

El siguiente compromiso del equipo de Sebastian Abreu será el viernes 16 de octubre cuando se enfrenten al Puebla en la cancha del Estadio Caliente en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Aún es una incógnita si Gilberto Mora aparecerá para medirse a la Franja, pero este 14 de octubre el juvenil cumple 18 años y varios reportes indican que será en esta fecha cuando se anuncie al equipo al que llegará próximamente en Europa.

DCO