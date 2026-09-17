Raúl Jiménez y el mensaje para Rafael Márquez tras quedar fuera de la Selección Mexicana

El delantero Raúl Jiménez sufrió una lesión de rodilla con el Wolverhampton Wanderers que lo privará de estar en la lista de convocados de Rafa Márquez para la Selección Mexicana en la Fecha FIFA. El ariete azteca compartió en redes sociales un mensaje en donde asegura que regresará fuerte.

“He superado batallas más fuertes antes. Hoy es solo una más”, escribió Jiménez en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una foto del momento en donde es atendido por médicos de su club tras el golpe que lo lesionó.

Raúl Jiménez sufrió su afección en la Carabao Cup, durante el juego entre el Wolverhampton Wanderers y el Everton. El ariete exAmérica fue a una jugada dividida en donde chocó con un elemento de los Toffees. De inmediato se fue al suelo y se tomó la rodilla.

Los médicos de los Wolves ingresaron a la cancha para auxiliar a Jiménez, quien no pudo continuar en el duelo y salió de cambio. Un duro golpe para el futbolista azteca, quien tiene tres anotaciones en la campaña, todas en Championship. Marcó ante Blackburn Rovers, al Stoke City y al Sheffield United.

¿Quién reemplazará a Raúl Jiménez en la Selección Mexicana?

Sin Raúl Jiménez en la Selección Mexicana, Rafael Márquez deberá llenar el espacio del ariete de los Wolves y la opción principal es Armando Hormiga González, quien vive una gran racha anotadora en Grecia con el Olympiacos.

Desde su llegada a Europa el ariete surgido en la cantera de las Chivas tiene seis duelos disputados, entre la Superliga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League.

El Otaku del Gol tiene cuatro anotaciones, que se reparten dos al Volos y uno al AEL Novibet en la copa helénica, además del anotado al Jagiellonia Białystok en la Europa League.

El siguiente duelo de Armando González con el Olympiacos es ante el Levadiakos, como parte de una nueva fecha de la Superliga de Grecia. El cotejo se realiza el 20 de septiembre a las 8:00 horas, tiempo del centro de México. Una nueva oportunidad para que el canterano del Club Deportivo Guadalajara

Además de González, se perfila el regreso de Germán Berterame al Tricolor y un posible llamado para Ricardo Marín, quienes son los nombres que más suenan para llegar a la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana.

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