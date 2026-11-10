Harry Kane, el primer Balón de Oro que no entra en 11 del año de FIFPro

El goleador inglés Harry Kane, quien fue reconocido con el Balón de Oro, no está entre los 11 futbolistas que forman parte del mejor 11 del año de FIFPro, el sindicato mundial que representa a más de 70 mil futbolistas profesionales mediante 70 asociaciones y sindicatos nacionales de jugadores, en el cual sí se encuentra el veterano Lionel Messi, quien guió a Argentina al subcampeonato en el Mundial 2026.

Es la primera ocasión en la historia que el galardonado por France Football no es incluido en el 11 del equipo del año de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que hace este ejercicio desde 2005, cuando el brasileño Ronaldinho ganó por primera y única vez en su carrera el premio otorgado por la prestigiosa publicación francesa.

Los seis goles con los que Harry Kane fue el máximo goleador de la semifinalista Inglaterra en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y los 61 que consiguió con el Bayern Múnich en el transcurso de la Temporada 2025-2026 no fueron suficientes para que el atacante de 33 años fuera elegido por FIFPro, que en la delantera, junto a Messi, optó por el noruego Erling Haaland, además de que en los extremos puso al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal.

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El Dato: FIFPro se creó el 15 de diciembre de 1965 en París, luego de que representantes de sindicatos de futbolistas de Francia, Inglaterra, Escocia y Países Bajos se reunieron.

Hurricane se impuso apenas hace dos semanas en la votación por el Balón de Oro a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, los otros grandes favoritos, con lo que puso fin a una racha de 25 años sin que un inglés obtuviera el reconocimiento, pues el último había sido el exdelantero Michael Owen, en 2001.

España domina el mejor 11 del año, pues además del juvenil jugador del Barcelona también están el portero David Raya, el defensa central Pau Cubarsí y el mediocampista Rodri. En esta alineación también están los portugueses Nuno Mendes y Vitinha, el marroquí Achraf Hakimi y el inglés Jude Bellingham.

Ronaldinho, Fabio Cannavaro, Kaká, Luka Modric, Karim Benzema, Rodri, Ousmane Dembélé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron todos los ganadores del Balón de Oro desde 2005 y ninguno de ellos se quedó fuera del mejor 11 del año de FIFPro en las ediciones en las que recibieron el premio. La Pulga y El Comandante se lo llevaron en ocho y cinco ocasiones, de manera respectiva.

4 Temporadas lleva Harry Kane con el Bayern Múnich

La encuesta realizada por el sindicato mundial de futbolistas contó con la participación de casi 20 mil jugadores. Con su presencia, Lionel Messi registra 18 apariciones en el mejor 11 del año de FIFPro, en el que había sido elegido por última vez en 2023, el año en el que llegó a la MLS con el Inter Miami.

A pesar de que es suplente con España, David Raya fue elegido como el portero de esta alineación ideal gracias a sus importantes actuaciones con el Arsenal, que ganó su primera Premier League tras 22 años y culminó subcampeón de la Champions League tras caer frente al PSG.

Por su parte, Lamine Yamal se convirtió en el primer jugador en ser incluido dos veces en esta alineación antes de cumplir los 20 años de edad, tras haber formado parte del equipo del 2025.

Mientras tanto, la lateral derecha de Inglaterra y del Chelsea, Lucy Bronze, se convirtió en la primera mujer en ser seleccionada nueve veces para el FIFPRO Women’s World 11, mientras que la delantera de Zambia, Barbra Banda, fue la única jugadora fuera de Inglaterra y España incluida en el equipo.

FIFPro introdujo el mejor 11 femenil del año en febrero del 2016.