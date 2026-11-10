América y Rayadas, las favoritas en la Liguilla

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comienza esta noche. Cinco de los ocho sobrevivientes ya saben lo que es ser campeón en la competencia que está próxima a cumplir su primera década de vida. Los últimos finalistas, América y Rayadas, parten como los principales contendientes tras culminar líderes de sus respectivos grupos.

Tigres, Rayadas, Pachuca, Chivas y el campeón vigente, América, intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, al mismo tiempo que Toluca, Pumas y las Bravas aspiran a conseguir su primer título o por lo menos a llegar más lejos de lo que han podido hasta ahora.

La acción de la postemporada arranca en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibe a Tigres.

Las auriazules intentarán sacar una ventaja ante las Amazonas para llegar al cotejo de vuelta con posibilidades de superar por primera vez la barrera de los cuartos de final, fase en la que se despidieron en sus nueve apariciones anteriores en la Fiesta Grande.

El Dato: América, Chivas, Pachuca y Tigres fueron los clubes que disputaron la primera Liguilla de la Liga MX Femenil, la del Apertura 2017, en la que Guadalajara se coronó.

Más noche, las Bravas de Ciudad Juárez son locales contra unas Chivas que no levantan el trofeo de campeonas desde el Clausura 2022. Las fronterizas fueron eliminadas en la primera etapa de la Liguilla en sus cuatro participaciones previas.

La actividad de los juegos de ida continuará mañana. En el Estadio Azteca, el América comienza su camino al bicampeonato enfrentando al Toluca, que por primera vez busca llegar a una final en la Liga MX Femenil. Posteriormente, las Tuzas miden fuerzas ante las Rayadas en la cancha del Hidalgo, en la única serie en la que los dos clubes ya saben lo que es ser monarcas de esta competencia.

14 Juegos disputó cada equipo en la fase regular del torneo

En este torneo entró a escena un nuevo formato, pues los 18 equipos fueron divididos en dos grupos con nueve integrantes cada uno. En cada sector clasificaron a la Fiesta Grande los primeros cuatro lugares. América, actual campeón, fue el mejor de todos con 37 unidades y una escandalosa diferencia de goles de +50, luego de que hizo 63 anotaciones y recibió 13. El Monterrey, subcampeón vigente, también hizo 37 puntos, pero su diferencia fue de más 34.

Es por ese motivo que los dos últimos finalistas de la competencia se perfilan como los principales favoritos para obtener el trofeo este semestre, en el que las regiomontanas buscan su quinta estrella y las Águilas, de Ángel Villacampa, aspiran a su cuarto trofeo y a su primer bicampeonato en la liga.

Pero Tigres promete no poner las cosas fáciles, pues las Amazonas llegan con sed de revancha luego de que en el torneo anterior cayeron sorpresivamente a manos del Toluca en cuartos de final, por lo que en esta Liguilla van con todo en pos de su octava estrella, pues con siete son la institución más exitosa desde la primera edición de la liga en el Apertura 2017. Le siguen Rayadas con cuatro.

De los ocho clasificados, el Pachuca fue el que consiguió su boleto de manera más cardiaca, pues lo selló tras imponerse 4-3 al Puebla, resultado con el que superó solamente por diferencia de goles en el Grupo B al Atlético de San Luis, que quedó eliminado después de perder 3-1 a manos de Pumas en la capital del país.

Los cuartos de final de vuelta se desarrollarán el próximo fin de semana y después habrá una pausa de casi un mes para darle paso a la Fecha FIFA en la que el Tricolor buscará su pase al Mundial de Brasil Femenil 2027, por lo que las semifinales serían entre el 9 y 13 de diciembre.

La final de ida se desarrollará el 16 o 17 de diciembre, y la de vuelta, el 19 o 20.