Presidente de la FIA mantiene a Qatar y Abu Dabi para final de temporada de F1

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que la organización está “totalmente preparado” para que Qatar y Abu Dhabi alberguen las dos últimas carreras de la Fórmula 1 el martes.

La situación de las dos carreras ha estado en duda desde que la guerra en Irán obligó a trasladar el Gran Premio de Bahréin a Malasia y a cancelar el Gran Premio de Arabia Saudita.

“Estamos listos para llevar a cabo las carreras de Qatar y Abu Dabi”, publicó Ben Sulayem en Instagram. “Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio sobresalientes y un cierre espectacular del (campeonato de F1)”.

Ben Sulayem, oriundo de los Emiratos Árabes Unidos, país que incluye a Abu Dhabi, no dio detalles sobre los preparativos ni sobre los dispositivos de seguridad.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para garantizar que todo esté listo para nuestros pilotos, equipos y aficionados”, subrayó.

La FIA aprueba el calendario de la F1 como organismo rector de la categoría, pero no decide directamente quién obtiene el derecho de albergar una carrera.

Eso es asunto de la F1, cuyo presidente y director ejecutivo, Stefano Domenicali, ha dicho reiteradamente que Qatar y Abu Dabi son las opciones preferidas para cerrar la temporada. El circuito de Imola, en Italia, ha sido considerado como una opción de respaldo.

La F1 ya está definida

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

El Gran Premio de Brasil llegó a su fin con la victoria de Lando Norris tras las 71 vueltas que se disputaron en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren no tuvo una tarea sencilla en São Paulo, ya que la carrera fue complicada para toda la parrilla por las condiciones climáticas que se presentaron antes de que se apagara el semáforo.

Kimi Antonelli se convirtió en campeón de la F1 con su tercer lugar en el Gran Premio de México y una carrera más tarde la escudería Mercedes se proclamó ganadora del Campeonato de Constructores gracias a los resultados del piloto italiano y su coequipero George Russell en la competencia, al terminar en la quinta y cuarta posición, respectivamente.

Mercedes vuelve a estar en lo más alto de la Fórmula 1 con su título este año gracias a Andrea Kimi Antonelli y George Russell arriba de los monoplazas del equipo británico. Después de cinco años Toto Wolff y compañía vuelven a celebrar un título tanto de pilotos como de constructores en la misma campaña.

aar