Canelo Álvarez y los rivales que enfrentaría en 2027; peleas grandes y revanchas

Saúl Canelo Álvarez cerrará 2026 como campeón de peso supermediano del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), pero el equipo del peleador mexicano ya está pensando en los rivales que pueden enfrentar en 2027, con nombres y revanchas muy interesantes.

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, reveló a los posibles rivales de su pupilo para el siguiente año y la lista incluye nombres como los campeones de las 168 libras, el retador mandatorio del CMB y revanchas ante Terence Crawford y Dmitry Bivol. Además de un interesante reto ante el rey de las 175 libras.

CANELO HIT LIST 🎯



Canelo Alvarez’s trainer/manager Eddy Reynoso has stated that Canelo will have two or three fights in 2027 and named a number of potential options 👀 pic.twitter.com/KZEP4sYxHQ — Ring Magazine (@ringmagazine) November 10, 2026

La lista de rivales del Canelo

Unificación de las 168 libras

Lester Martínez-Mandatorio 168 libras del CMB

Willy Hutchinson-Campeón 175 libras CMB

Terence Crawford-Revancha

Dmitry Bivol-Revancha

¿Quiénes son los peleadores que puede enfrentar el Canelo?

Canelo se convirtió en campeón de las 168 libras del CMB tras vencer a Christian Mbilli. Ahora una de sus metas es unificar la división por segunda vez. En la categoría los campeones de las otras organizaciones son Osleys Iglesias (FIB), Jaime Munguia (AMB).

El 'Canelo' Álvarez recuperó el título supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli. ı Foto: Reuters

Saúl Álvarez podría medirse antes al guatemalteco Lester Martínez, quien es el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo y es el campeón interino.

Otro posible rival es Willy Hutchinson, boxeador escocés, quien es campeón mundial interino de peso semipesado del CMB. Hutchinson capturó su título verde y oro el pasado siete de noviembre.

Además, en la mente del Canelo Álvarez y Eddy Reynoso están las revanchas ante el estadounidense Terence Crawford y el ruso Dmitry Bivol, quienes son dos de los tres peleadores que han podido derrotar al tapatío. Crawford fue el último en vencer al Canelo, en septiembre de 2025.

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