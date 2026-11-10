Lamine Yamal detiene a dos jóvenes en la calle para hacerles una pregunta que los dejó realmente sorprendidos

El delantero del Futbol Barcelona y de la Selección de España, Lamine Yamal, es uno de los jugadores de futbol más seguidos por aficionados jóvenes al rededor del mundo y quedó demostrado el impacto que tiene cuando detuvo a dos jóvenes en la calle para hacerles una pregunta.

En redes sociales circula un video en donde Lamine Yamal va en un carro, cuando baja el vidrio y le pregunta a dos jóvenes que iban en la calle caminando sobre una recomendación de un lugar para comer. Las personas no daban crédito a que el atacante blaugrana era el que les hablaba.

🎥 | Lamine Yamal stopped two people on the street to ask for a good place to eat in peace; in exchange, he gifted them some Beats headphones. 😂❤️ pic.twitter.com/y0Fu0HEhff — Access Yamal (@AccessYamal) November 10, 2026

“Chavales, vení un momento porfa. Una pregunta ¿saben de un restaurante por aquí para cenar? Vale muchas gracias, esto es un intercambio por la información", le dijo Lamine Yamal a los jóvenes, a quienes les entregó unos audífonos como agradecimiento.

Yamal estuvo por las calles de Barcelona regalando audífonos a las personas que se cruzaba y los dos jóvenes fueron solamente algunos de los afortunados que recibieron el regalo por parte del campeón del mundo en Norteamérica 2026.

Lamine Yamal no jugará con España por lesión

Lamine Yamal se perderá el partido de España en la Liga de Naciones contra la República Checa el jueves 12 de noviembre debido a una molestia en la rodilla, pero se espera que el atacante esté disponible para el encuentro contra Inglaterra el domingo.

La Federación Española informó el lunes que Yamal se incorporará tarde a la concentración del equipo después de que el delantero reportara molestias en la rodilla derecha tras el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid en LaLiga.

Tras las pruebas médicas, se decidió que Yamal continuaría su recuperación en Barcelona en lugar de viajar a Madrid para unirse a la selección nacional.

La federación indicó que Yamal, de 19 años, acudirá a la concentración en los próximos días y se espera que pueda estar disponible para el partido del domingo contra Inglaterra en el estadio Metropolitano del Atlético.

Yamal aportó una asistencia en la victoria del Barcelona por 2-1 en el campo del Atlético, resultado que dejó al club catalán con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, tras 12 jornadas.

España lidera su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Inglaterra, segunda. Croacia tiene tres puntos y la República Checa no tiene ninguno.

La federación señaló que Mikel Oyarzabal, atacante de la Real Sociedad, también se incorporará tarde al equipo mientras se recupera de un gripe. Continuará su recuperación en San Sebastián.

La federación añadió que se estaba comunicando a diario con los médicos de ambos clubes para monitorear su evolución.

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