Reportero le pide a la Inteligencia Artificial una pregunta para Lionel Scaloni

En rede sociales se hizo viral el momento en donde un reportero le pide a la Inteligencia Artificial que le formule una pregunta que le pueda hacer al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lo que generó muchas reacciones.

“Dame una pregunta para Scaloni luego de ganar 7-0”, escribió el reportero a una IA luego que Argentina apabulló a Costa Rica en un partido amistoso en donde tres jugadores brillaron con dobletes.

Chat: DAME UNA PREGUNTA PARA SCALONI LUEGO DE GANAR 7-0 pic.twitter.com/P4Is32o9JB — Lauty pavon (@LautaroPavon18) November 18, 2026

“Lionel, después de una victoria como este 7-0, ¿qué conclusiones podés sacar sobre el recambio generacional de la selección? ¿sentís que está apareciendo una nueva identidad futbolística, menos dependiente de las individualidades y más basado en el funcionamiento colectivo?”, fue la respuesta que la IA le dio al reportero.

Lo insólito es que el periodista estaba en la sala de prensa de la Selección Argentina cuando sacó el celular y realizó su petición a la IA. El video habría sido grabado por Lauty Pavon (@LautaroPavon18 en X), quien subió el video y escribió: “Chat: DAME UNA PREGUNTA PARA SCALONI LUEGO DE GANAR 7-0”.

El metraje generó controversia en redes, pues algunas personas cuestionaban si estuvo bien que lo subiera. “Que botonazo, cómo lo mandaste al frente pobre hombre. Ojalá te hagan cornalito”, le escribió una persona a Lauty Pavon, quien respondió: “Pero si no se le ve la cara. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”.

#SelecciónMayor

🗓 Amistoso Internacional



⚽️ #Argentina 🇦🇷 7 (Paz x2, Álvarez x2, Mastantuono x2 y Mac Allister) 🆚 Costa Rica 🇨🇷 0



⏱️ Final del partido



Ganó, gustó y goleó la Scaloneta 🎩



📍 Estadio Mario A. Kempes pic.twitter.com/Xyyz5Q30rr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 18, 2026

Otra parte de los comentarios crítica al periodista que utilizó la IA para poder tener una pregunta para Scaloni, pues consideran que un reportero debería ser capaz de generar sus propios cuestionamientos sin necesidad de recurrir a ayuda de la tecnología.

Este momento acompañará la goleada de 7-0 que Argentina le propinó a Costa Rica en un amistoso internacional. Alexis Mac Allister completó la humillada en donde Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono anotaron dobletes.

Estos últimos tres jugadores son las caras más reconocibles de la renovación en la Albiceleste tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi. No desentonaorn en el duelo realizado en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, que lució a medio lleno tal como había sucedido hace cuatro días en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera de Buenos Aires.

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