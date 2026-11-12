Lionel Scaloni renueva contrato con la Selección Argentina hasta 2030

Lionel Scaloni continuará al frente de Argentina hasta 2030, lo cual le abre la puerta para convertirse en el primer entrenador en la historia de la Albiceleste en dirigir tres mundiales.

“Después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico y mi gente decidimos que lo mejor es continuar”, dijo el estratega el jueves en conferencia de prensa. “Hemos llegado a un acuerdo rápidamente”.

El contrato de Scaloni vencía en diciembre. Argentina sucumbió ante España en la final del Mundial que se disputó en Norteamérica a mediados de año.

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Si bien el técnico más ganador en la historia de Argentina a nivel selecciones, fue Campeón del Mundo en 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, más una Finalissima, había puesto en duda su continuidad, finalmente acordó con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) renovar por otros cuatro años.

Si cumple con lo pactado, se convertirá en el primer técnico de Argentina en dirigir tres Copa del Mundo consecutivas, superando la marca de los también campeones mundiales César Luis Menotti (1978 y 1982) y Carlos Bilardo (1986 y 1990).

“Estoy con las mismas ganas del primer día, con la mismo ilusión y feliz de poder continuar”, afirmó Scaloni, de 48 años, quien había asumido el cargo como interino en 2018.

Argentina sucumbió ante España en la final del Mundial que se disputó en Norteamérica a mediados de año. Hubiera representado el bicampeonato del orbe para los Albicelestes, así como la tercera estrella y un segundo título para el crack Lionel Messi.

Do you miss us? We’ll see you again soon 😏🇦🇷 pic.twitter.com/NvPg0FDz4O — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) October 16, 2026

Argentina inicia una nueva era sin Lionel Messi

El principal reto de Lionel Scaloni será comandar a Argentina sin su máximo ídolo, referente y leyenda; Lionel Messi, quien se retiró de la selección en octubre en un la victoria de 3-0 sobre Benín ante 85 mil personas en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El astro ex del Barcelona se despidió de la Albiceleste, tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América, así como dos subcampeonatos del continente y dos del Mundial.

“Me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la Selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos... hay gente que quiere ver mal a la Selección, entonces no hay que darle el gusto”, dijo Messi tras en su despedida.

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