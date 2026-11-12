¿Cuándo fue la última vez que Jamaica venció a México en Kingston en partido oficial?

La Selección Mexicana visita Kingston para enfrentarse a la local Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el cuadro jamaiquino llega con la pesada losa de no vencer al Tricolor en su casa desde hace 18 años.

La última vez que Jamaica venció en Kingston a México fue en 2008, en un partido oficial de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2010 y que curiosamente es el último antecedente de un partido entre ambas selecciones en esta ciudad.

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🗓 November 14

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¿Cómo venció Jamaica a México en 2008?

El 11 de octubre de 2008, como parte de la tercera jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2010, la Selección de Jamaica recibió a México en Kingston, partido en donde los locales sorprendieron al Tricolor con una disparo de Ricardo Fuller, quien anotó el único tanto del juego.

Ricardo Fuller venció a Oswaldo Sánchez al minuto 14′. Ese partido fue clave, pues con otro resultado México pudo tener un mejor resultado en el Grupo 2 de las eliminatorias. Al final la Selección de Honduras fue el primer lugar con 12 puntos, mientras que los aztecas y jamaiquinos empataron con 10 puntos, pero la diferencia de goles benefició a los mexicanos.

México busca el pase al Final Four de la Nations League

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La Selección Mexicana se prepara para lo que será la Fecha FIFA, periodo internacional en donde se enfrentarán a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, partidos que serán la prueba de fuego para el entrenador Rafael Márquez.

El primer duelo es en Jamaica, como visitantes, el 14 de noviembre. Un total de 28 jugadores fueron llamados por Rafael Márquez para disputar la ronda de eliminación, que cierra el 17 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, en la casa de los Rayados, donde el Tricolor será local.

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