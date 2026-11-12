Estados Unidos retira a su selección Sub-17 del Mundial en Qatar por temas de seguridad

Estados Unidos retira a su selección Sub-17 del Mundial en Qatar

Estados Unidos retiró a su equipo del Mundial Sub-17 masculino en Qatar, que comienza la próxima semana, por motivos de seguridad, confirmó la FIFA el jueves.

Qatar y la región del Golfo han estado en alerta máxima de seguridad desde que comenzaron en febrero los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, aunque este mes está programada una carrera de la Fórmula Uno en Doha.

#USYNT November Camp Roster Updates



U-23 MNT:

OUT: Cole Campbell, Snyder Brunell, Sebastian Gomez, Matthew Corcoran



IN: Xanti Oyharçabal, Din Klapija, Cooper Sanchez



U-20 MNT:

OUT: Xanti Oyharçabal, Din Klapija, Cooper Sanchez, Ervin Torres



IN: Alex Shaw, Javaun Mussenden,… pic.twitter.com/vzqZvxGAkb — U.S. Soccer YNT (@USYNT) November 10, 2026

El torneo de la FIFA, con 48 naciones, comienza en Doha el próximo miércoles y el primer partido programado del equipo de Estados Unidos era el 21 de noviembre contra Montenegro. Sus otros rivales de grupo eran Chile y Argelia.

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La FIFA señaló en un comunicado que entiende que la decisión de la Federación de Estados Unidos a raíz de una advertencia del gobierno de Estados Unidos de Nivel 3 vigente, y mencionó otras competiciones realizadas con seguridad en Qatar este año. Entre ellos figuraron una justa de la Liga Diamante de atletismo, una carrera de MotoGP la semana pasada y partidos de las eliminatorias para la Copa Mundial de baloncesto masculino.

La FIFA y Qatar también organizarán el próximo mes la Copa Intercontinental masculina, con la participación del campeón europeo Paris Saint-Germain, propiedad de Qatar.

Empieza fuerte el Mundial Sub-17 de Qatar. A una semana justo de jugarse, la FIFA confirma que EEUU se ha retirado de la competición. pic.twitter.com/I1JywwTDjf — Selección&Rojita (@SeleccionRojita) November 12, 2026

“Las evaluaciones de seguridad se mantienen sin cambios y no se han producido nuevos acontecimientos que afecten la situación de seguridad en torno al torneo”, dijo la FIFA.

La FIFA no nombró a un equipo sustituto, aunque República Dominicana fue segunda en el grupo de las eliminatorias que ganó Estados Unidos en la CONCACAF.

Estados Unidos debería ser multada

El reglamento del torneo de la FIFA establece que la federación de Estados Unidos debería ser multada con “al menos” 20.000 francos suizos (24.000 dólares) por el comité disciplinario de la FIFA por retirarse con menos de 30 días de antelación al partido inaugural.

Qatar albergará cada edición del Mundial Sub-17 masculino cada año, de 2025 a 2029. La final de esta edición, con 104 partidos, se jugará el 13 de diciembre. China, Japón, Arabia Saudí, Egipto, Argentina, Brasil, Francia, Dinamarca, Irlanda, Italia y España son los otros participantes.

La FIFA publicó el miércoles la convocatoria de EEUU

La federación estadounidense informó el miércoles a los jugadores de la decisión, horas después de que la FIFA publicara las convocatorias oficiales para el torneo.

Los 21 jugadores citados la semana pasada por el entrenador Alex Aldaz procedían de clubes de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Países Bajos y España. Malik Jakupovic, delantero del Filadelfia Union, anotó ocho de los 19 goles del equipo en las eliminatorias.

“La seguridad y la protección de todos los participantes y aficionados sigue siendo primordial”, dijo la FIFA. “Como ocurre con todos los torneos y eventos de la FIFA, estamos en estrecho contacto con las autoridades pertinentes y esperamos con interés el inicio del torneo en Qatar”.

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