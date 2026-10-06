El mundo se rinde ante Messi; los mensajes en su despedida con Argentina

Lionel Messi puso punto final a su carrera con la Selección Argentina y muchos futbolistas se tomaron un tiempo para dedicarle un mensaje de despedida, como Neymar, Arturo Vidal, Ronaldinho y hasta Alexis Vega.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del astro brasileño, quien se puede considerar el mentor de Messi en el futbol, pues el argentino heredó la ‘10′ del Barcelona de Ronaldinho, quien lo guió en sus primeros pasos. En redes sociales, el portoalegrense compartió una foto de ambos en un Brasil vs Argentina, con la curiosidad que Messi era un joven que portaba el ‘15′.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

“Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del futbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, escribió Dinho para su amigo.

Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, compartió en su cuenta de Instagram una foto del México vs Argentina, duelo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2022 en donde el delantero azteca compartió cancha con La Pulga. Algo curioso es que ambos portaban la playera ‘10′ de su respectiva selección.

“Hoy que Messi se despide de la Selección, me quedo con el recuerdo de haber tenido el privilegio de enfrentarlo. Una foto para el recuerdo con el más grande de todos los tiempos”, se lee en la foto de Alexis Vega.

Pinche Alexis Vega, Messi lo debe recordar como al cabrón que le apestaba el hocico o algo así JAJAJAJA pic.twitter.com/TAuIyQkd3x — 𝐿𝑎 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑒 𝑃𝑢𝑚𝑎 (@billiepuma) October 6, 2026

Otro que compartió en mensaje para Messi fue Neymar, quien escribió: “Quien ama el futbol te aprovechó a lo largo de estos años”.

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