Así fue el último GOLAZO de Lionel Messi contra Benín en su partido de despedida con Argentina (VIDEO)

Lionel Messi celebra su gol ante Benín en su último partido con Argentina.

Lionel Messi no podía irse sin gol en su último partido con la Selección Argentina. La Pulga convirtió al minuto 71 del duelo amistoso contra Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, para así tener un adiós redondo de la Albiceleste. Marcó de penalti.

La Pulga arrancó como titular el cotejo contra la escuadra africana, el tercer y último rival del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta Fecha FIFA. El rosarino hizo el 3-0 parcial a favor de la Albiceleste, tras las dianas de Nicolás Otamendi y Nico Paz.

O gol de Messi na despedida pela Argentina.



126 gols com a camisa da seleção.



Eu vi a história. Nós vimos. pic.twitter.com/YPP8YgpQ6b — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) October 7, 2026

EVG