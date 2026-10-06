Futbol internacional

Así fue la ovación que Messi recibió en el Estadio Monumental previo a su último juego con Argentina (VIDEO)

La afición se entregó a Lionel Messi mientras realizaba sus ejercicios de calentamiento previo a su último partido con Argentina, que enfrenta a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires

Lionel Messi agradece a la afición la ovación que le rindió antes de su último juego con Argentina.
Lionel Messi agradece a la afición la ovación que le rindió antes de su último juego con Argentina. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

La afición se entregó por completo a Lionel Messi con una gran ovación durante el calentamiento previo a su último partido con Argentina, con sede en el Estadio Monumental de Buenos Aires en contra de Benín.

La gente le rindió aplausos a Leo mientras entrenaba en los momentos previos a su despedida de la Albiceleste, a la que defendió a nivel mayor en los últimos 21 años.

Desde las tribunas se observó a su esposa Antonela Roccuzzo y a sus hijos, mientras que el director técnico de Argentina y sus compañeros de la selección también le dedicaron aplausos a Lionel Messi.

EVG

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