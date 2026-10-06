Versión Impresa, 06 Octubre de 2026

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Por: La Razón Online
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méxico
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- Decisiones guindas: dan Juárez a Chávez; Monreal no se reelige
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- Cancillería frena la obra y exige aval del Gobierno
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