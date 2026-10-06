Familiares advirtieron de Los Cuates

La reja de la secundaria en Torreón, Coahuila, donde se perpetró el ataque de Los Cuates

PARIENTES de Los Cuates, hermanos gemelos que fueron detenidos por presuntamente perpetrar un ataque armado en una secundaria de Torreón, Coahuila, mencionaron que meses antes de la agresión habían advertido a los padres de los jóvenes sobre su comportamiento, el cual consideraron “preocupante”.

“Muchas veces les dijimos a sus papás que no estaban bien”, afirmó un familiar directo de los jóvenes, quien agregó que las advertencias no comenzaron días antes del ataque, sino varios meses atrás.

El familiar describió a medios locales episodios de aislamiento durante reuniones familiares, dibujos y comentarios de los hermanos, que consideraban extraños, así como presuntas lesiones que los propios jóvenes se habrían provocado.

El domingo pasado, Carlos “N” y David “N”, de 18 años y señalados por el ataque ocurrido en la secundaria general número 13 del ejido La Unión, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, delitos por los que podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.

Además, un juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, y autorizó seis meses para la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 4 de abril de 2027.

Mientras tanto, la madre de los jóvenes, Maribel Alvarado, dio a conocer que su familia enfrenta amenazas, por lo que se vio obligada a abandonar su hogar y perder su empleo.

En entrevista con medios locales, la mujer dijo que ella y sus otros dos hijos menores se encuentran refugiados con familiares, mientras la investigación sobre el entorno familiar y digital de los jóvenes continúa.

“Yo no tuve nada que ver ahí. Fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, declaró, en entrevista.

Mientras tanto, la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna de Coahuila informó que uno de los jóvenes que resultó lesionado se encuentra en proceso de recuperación tras una compleja intervención.