¿Pasas horas frente a una pantalla? Hábitos para cuidar tu salud visual

Trabajar frente a una computadora, revisar el celular o pasar varias horas navegando en Internet forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, mantener la mirada fija en una pantalla durante periodos prolongados provoca fatiga visual, ardor, resequedad, dolor de cabeza y visión borrosa temporal.

Estas molestias pueden relacionarse con la disminución del parpadeo, los reflejos de luz, una distancia inadecuada respecto al monitor y problemas de visión que no han sido corregidos. Aunque la fatiga ocular generalmente mejora con el descanso, es importante adoptar hábitos que ayuden a reducir las molestias.

Revisa que la distancia entre la computadora y tu vista sea la adecuada. ı Foto: Pixels

En el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemora cada segundo jueves de octubre, se busca crear conciencia sobre la importancia de la salud ocular para contribuir al cuidado y prevención de la salud visual.

El Dato: La discapacidad visual está relacionada con mayores tasas de desempleo y problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, cuando se presenta en la adultez.

Uno de los hábitos que puede ayudar a cuidar la vista es la regla 20-20-20, recomendada por el National Eye Institute (NEI), que forma parte de los National Institutes of Health (NIH), la cual consiste en que cada 20 minutos se debe apartar la mirada de la pantalla y observar un objeto situado a unos seis metros de distancia durante al menos 20 segundos. Esta pausa permite que los ojos dejen de enfocar continuamente a una distancia corta y ayuda a disminuir la fatiga visual.

Al menos una vez al año acude a realizarte un examen de la vista. ı Foto: Pixels

Cuando prestamos atención a una pantalla, tendemos a parpadear menos, lo que favorece la evaporación de las lágrimas y la sensación de sequedad, indica el NEI, Por ello, para evitar esto hay que procurar parpadear de manera consciente y completa durante la jornada. Si las molestias persisten, se debe consultar a un especialista antes de utilizar gotas oftálmicas.

Otro hábito que se puede aplicar, recomendado por la American Academy of Ophthalmology es colocar la computadora aproximadamente a la distancia de un brazo y procurar que la parte superior de la pantalla quede a la altura de los ojos o ligeramente por debajo. Esta posición facilita una postura cómoda y evita acercarse demasiado para leer.

El Tip: El Día Mundial de la Visión se estableció por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB).

También es importante evitar los reflejos de ventanas, lámparas y luces del techo sobre la pantalla. Se debe ajustar el brillo a un nivel cómodo y aumenta el tamaño de la letra si necesitas entrecerrar los ojos para leer. Una iluminación adecuada también ayuda a reducir el esfuerzo visual.

Evita tallar los ojos y mejor descansa. ı Foto: Pixels

Además de las pausas visuales, los especialistas recomiendan levantarse periódicamente, caminar y cambiar de actividad cuando sea posible. Alternar las tareas que requieren visión cercana con otras actividades permite descansar la vista y mejorar la comodidad durante el trabajo.

El aire que sale directamente de ventiladores o equipos de climatización puede favorecer la evaporación de las lágrimas y agravar la resequedad. Ante ello se sugiere evitar la corriente directa y procurar que haya un ambiente confortable.

Verifica que la luz de tu pantalla sea la correcta para no exponer tu vista. ı Foto: Pixels

La fatiga visual relacionada con las pantallas suele mejorar al descansar y modificar las condiciones de trabajo. Incorporar pausas, mejorar la iluminación y realizar revisiones periódicas son medidas sencillas que pueden favorecer la comodidad visual. La clave está en prestar atención a las señales del cuerpo.