Mientras el escritor Jorge Volpi crea su propia Inteligencia Artificial para construir a uno de sus personajes de su último libro La República, el cantante Jorge Drexler lanza una canción en la que cuestiona los alcances de esta herramienta o se registra un aumento de música creada sin humanos, la gastronomía no se queda indiferente y en el restaurante Balcón del Zócalo, el chef Pepe Salinas ofrece una experiencia que va más allá de los sabores y olores.

Al tiempo que los comensales disfrutan de un menú de 12 tiempos, en los mismos platillos, el chef apela a las emociones e invita a reflexionar sobre el robo de identidad o el costo de la utilización de la IA.

EL TIP: EL MENÚ tiene un costo de mil 650 pesos por persona y el maridaje completo mil 850. La experiencia estará hasta el mes de diciembre.

El menú lleva por nombre Artificial y es un viaje que comienza con La pastilla de la vida, un exquisito bombón líquido de aguachile de aguacate congelado con manteca de cacao, acompañado con un martini. Es la puerta de entrada para una experiencia en la que se plantea un mundo distópico en el que la IA ha acabado con el trabajo humano, entonces los comensales se meten hasta la cocina para preparar su propia tostada de guanábana con mayonesa de Wagyu y callo de hacha y chicarrón prensado.

MANTEQUILLA con ingredientes y receta que eligió una IA. ı Foto: Adriana Góchez y Balcón Zócalo

BESO HELADO de jamaica, lima y cereza. Apela a los sentidos. ı Foto: Adriana Góchez y Balcón Zócalo

LA LOSA también juega un papel importante en este menú. ı Foto: Adriana Góchez y Balcón Zócalo

Sobre la parrilla están todos los ingredientes, la receta y las herramientas necesarias para que cada persona prepare su propio platillo que luego degusta con un Zilliken Riesling Butterfly.

Después, entre el humor y la reflexión, Pepe Salinas comparte Robo de Identidad, para literalmente poner sobre la mesa cómo a partir de la IA pueden robarte tu voz, rostro o incluso un texto que escribiste. El platillo pareciera una copia exacta del célebre mole madre de Enrique Olvera, del restaurante Pujol. A simple vista la presentación es igual, pero se trata de una quesadilla frita con masa de epazote, queso de Etla y chile cuaresmeño, acompañada con salsa de chicharrón prensado, además de puré de huitlacoche. Se marida con un vino Casa Madero Gran Reserva Chardonnay.

“Queríamos imitar esos colores del mole madre. Es un homenaje, de alguna forma, un poquito satírico”, explica.

La experiencia culinaria con el Zócalo capitalino como la cereza del pastel continúa con La Predicción de la Muerte, un exquisito risotto de betabel, vino tinto con pera y queso de Ocosingo.

Es el preámbulo para degustar de El costo de la IA, una mantequilla con ingredientes propuestos por una Inteligencia Artificial, al igual que la receta, en la que sólo hubo intervención humana en la cantidad de lo que se usaba. Fue un platillo que demoró cuatro meses y se acompaña con pan de masa madre.

Como si se tratara de una película de ciencia ficción, dicha mantequilla se presenta al lado de una pieza con esta información: “Según datos de OpenAI y la Universidad de Massachusetts, entrenar un solo modelo de IA puede producir tantas emisiones de CO2 como cinco automóviles durante toda su vida útil”.

En este momento de la degustación, la pregunta de los comensales es: ¿sabrá rica esta mantequilla? La respuesta en su mayoría es sí, aunque se guardan sus reservas sobre si aceptarían un menú hecho completamente a partir de esta herramienta.

PLATILLO a base de betabel, vino tinto y gusanos, además de pera. ı Foto: Adriana Góchez y Balcón Zócalo

BOMBÓN líquido de aguachile de aguacate congelado. ı Foto: Adriana Góchez y Balcón Zócalo

Para apelar a la creatividad como una manera para hacerle frente a esta tecnología, la experiencia continúa con Desechados por la IA, gnocchis de pan duro con escamoles a la mantequilla, almejas y bacalao confitado con un maridaje de Príncipe de Barbadillo, un vino generoso seco.

¿QUÉ SERÍA de una mesa sin que te sentaras a con vivir, sin los viajes gastronómicos que todos hacemos? De eso se trata la vida: de provocar emociones EDUARDO FIGUEROA, Director de sala del restaurante



El ingenio se complementa con El mejor Plato del mundo, una especie de gelatina de consomé de pollo en forma de barra de mantequilla bañada con mole, una experiencia culinaria que consiente al paladar. Los sabores se potencian con Champagne Charles Heidsieck Brut Nature.

Este viaje lleva hasta el lugar donde la magia culinaria sucede, pues luego toca el turno de la IA no cocina. Mientras se observa cómo se preparan diversos platillos y las ollas humean, nuevamente refrendando la importancia de los humanos en cada proceso, se limpia el paladar con un sorbete de zanahoria, naranja y piel de cítricos para luego dar paso, ya en la mesa, a Amor Artificial: en un plato en forma de labios se prueba un beso helado de jamaica, lima y cerezas. Es toda una experiencia sensorial y hasta erótica, pues la cuchara es de silicona en forma de una lengua humana.

Se disfruta de un cacao artesanal de la chef Olga Cabrera, vinagre de cacao y una selección de café de especialidad con curaduría de Giovana García. Y para el postre, uno se siente en la película Matrix, hay que elegir entre una cápsula roja o azul.

La pregunta sigue en el aire: ¿la IA llegará a las cocinas?