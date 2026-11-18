Si buscas uñas navideñas elegantes y discretas, estos 5 diseños son perfectos para las fiestas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y si te gusta lucir tus uñas arregladas en todo momento, lo más seguro es que ya estás buscando cuál será el diseño que le pedirás a tu manicurista en esta temporada, antes de que su agenda se llene por completo.

Las opciones son varias, desde colores tradicionales como el rojo, el dorado o el verde, hasta diseños detallados inspirados en muérdagos, bastones de caramelo, luces y otros elementos característicos de las fiestas decembrinas.

Sin embargo, podemos coincidir en que en muchas ocasiones menos es más y la mejor manera de celebrar las posadas, Navidad y Año Nuevo es con uñas navideñas que puedan combinarse para cualquier ocasión.

Es por eso que en La Razón te compartimos 5 diseños de uñas para Navidad que son perfectos para las fiestas y por qué deberías elegirlas este 2026.

5 diseños elegantes y discretos para Navidad

Es la mejor temporada del año para lucir unas manos impecables y en este 2026, hay varias opciones de diseños en tendencia que te ayudarán a cumplir el objetivo de brillar junto a tus seres queridos.

El más clásico de todos son sin dudas las uñas rojas, ya sea en un diseño monocromático, francés rojo o decorando el color con toques dorados, blancos o verdes.

Para la temporada, son sin duda las más recomendables y si quieres un solo color, salir del molde, pero mantenerte discreta y elegante, te recomendamos un efecto cat eye que transforma por completo la apariencia de tus uñas ¡como magia!

I pick blood red ones❤️

Cat eye nails❤️💕 pic.twitter.com/KHSbJ1Xjzt — ✧ (@veloura_xedits) November 8, 2026

El otro color clave en Navidad es el verde que recuerda a los árboles que decoramos año con año. Además, estos tonos boscosos también se llevan perfecto con el efecto cat eye.

Recordemos que el esmalte ojo de gato e aplica utilizando un imán especial mientras el producto aún está fresco para mover las partículas magnéticas y crear un reflejo brillante, por lo que es posible crear diseños llamativos con ese magnetismo.

Esto ha llevado a que muchas experimenten la tendencia de “dividir” sus uñas en dos o cuatro secciones con el mismo tono, lo que ofrece una apariencia muy especial en las uñas.

La base blanca también forma parte de un diseño minimalista que nunca pasa de moda. Puedes utilizar una base en tono blanco aperlado o vanilla chrome con un par de destellos plateados, dorados o incluso rojos.

La ventaja de este color es que puedes agregar más detalles sin que necesariamente se vea demasiado cargdo, siempre que lo mantengas en tonos fríos o limites e uso de colores muy intensos a unas pocas líneas.

Las uñas blancas con diseños en colores monocromáticos o con detalles en rojo son otra opción ideal para diseños elegantes en Navidad. ı Foto: Pinterest

Una de las tendencias más llamativas de la temporada es la de las uñas con estampado de ciervo, que han venido a superar a los ya tradicionales animal prints de otros animales y destacan por su hermoso color caramelo con puntos beige.

No es una sorpresa que esta tendencia se haya unido con la Navidad, lo que como resultado trae diseños que mezclan un elemento tierno con más guiños a la temporada o simplemente un diseño de animal print que llama la atención de cualquiera.

Una apuesta segura para lograr una manicura festiva sin caer en lo recargado es la base nude traslúcida decorada con una sutil constelación de micro-cristales. Este diseño parte de un esmaltado natural en tono beige rosado o milky de acabado ultra brillante, sobre el cual se colocan las piedritas del color o colores que quieras.

Es una alternativa sumamente versátil que combina con cualquier atuendo y permite lucir unas manos impecables tanto en la cena de Nochebuena como en la celebración de Año Nuevo.

¿Cargadas o sutiles? Puedes elegir las piedras que quieras para que decoren tus uñas esta Navidad. ı Foto: Pinterest

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