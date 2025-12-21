10 diseños de uñas en tendencia para Navidad y Año Nuevo

A pocos días de la llegada de Navidad y Año Nuevo, vamos ajustando todos los detalles para celebrar el cierre del 2025 y el inicio de 2026. Desde terminar de comprar los regalos, ajustar los detalles de la cena navideña y hasta completar el outfit, que no puede quedar terminado sin las uñas.

Como cada año, hay diferentes diseños para uñas en Navidad y Año Nuevo que varían según si prefieres que sean sencillas o detalladas, si las quieres cortas o largas, cuadradas o en stiletto, más tradicionales o abstractas.

Diseños de uñas para Navidad

Sabemos que los colores evidentes de la Navidad son el verde y el rojo. En ese sentido, puedes celebrar una navidad con los colores del pino, incluyendo diferentes texturas y diseños que van de acuerdo con la temporada, como los caramelos o los lazos de regalo.

Como alternativa y si te gusta algo un poco más maximalista pero no te atreves a los grandes diseños, puedes colocar piedras de diferentes colores y tamaños sobre una base clara.

Lo ideal es concentrar las piedras en la parte superior de las uñas y dejar la cutícula más libre. Este es un estilo divertido y muy glam, perfecto por si vas a irte de fiesta y tendrás las mismas uñas después de diciembre.

Diseños de uñas para Navidad ı Foto: IG

Los clásicos nunca mueren y en ese sentido, no puedes fallar si eliges un diseño inspirada en lo más clásico. Santa Claus, regalos, color rojo y nieve. No le tengas miedo al brillo que es el momento perfecto para aprovecharlo.

Una alternativa es utilizar elementos a la moda como el francés, los círculos de relieve o los diseños en medio de la uña y mezclarlo con temas festivos como lazos, nochebuenas y más.

No olvides las texturas clásicas de la navidad, como la tela a cuadros o el estilo suéter que sin duda, hace que tus uñas luzcan ideales si buscas algo más cozy. Además, se puedes adaptar a uñas cortas o largas.

Diseños de uñas para Navidad ı Foto: Especial

También puedes mezclar un poco todas las ideas. Una parte importante de la Navidad es el maximalismo, donde más es más y los elementos cuando son muchos, igual generan emoción.

Diseños de uñas para Año Nuevo

Si quieres recibir al Año Nuevo con emoción y brillo, una de las mejores ideas es utilizar tonos metálicos como el dorado y el plateado.

Siempre puedes hacer un francés clásico o incluso hacer algunos ajustes al utilizar otros colores o efectos como el ojo de gato en este estilo que es atemporal.

Agrega estrellas en las uñas si quieres un toque de brillo extra que seguramente te dará suerte para el año que viene.

Diseños de uñas para Año Nuevo ı Foto: Especial

Como una alternativa si quieres brillo y estrellas pero en uñas cortitas al ras de tus dedos, puedes optar por elegir estampas de estrellas bajo una base nude.

Este estilo es bastante sencillo y viene con la ventaja de que son bastante sencillas de recrear, aunque es muy importante cuidar los detalles para que luzca prolija.

Debajo de las estampitas puedes poner cualquier tipo de acabado, desde un mate, hasta un efecto cat eye; así como colores neutros o si te quieres arriesgar un poco más, puedes optar por cualquier otro tono que contraste con las estampas.

Diseños de uñas para Año Nuevo ı Foto: Especial

Una de las grandes tendencia del año han sido los puntos en las uñas. En redes sociales, destacan los diseños de uñas donde muestran ‘polka dots’, ya sea con fondo a colores o transpatentes.

Una propuesta que hará lucir más tus uñas es elevar la tendencia y modificarla. En lugar de que pinten los puntos en las uñas, puedes elegir piedritas pequeñas que adornen tus uñas.

Diseños de uñas para Año Nuevo ı Foto: Especial

También puedes llevar las uñas en colores café si quieres mantener un estilo elegante. Otra gran tendencia del año que seguirá el próximo año son efectos como el carey, animal print y marmol.

Por eso, es un estilo ideal para eventos importantes que mezclar en eventos importantes y te da unn look más sobrio y estilizado que hará que muchos halaguen tus uñas.

Diseños de uñas para Año Nuevo ı Foto: Especial

Uñas con diseño de lazos o estrellas en colores neutros son una opción ideal si quieres llevar un diseño perfecto para Año Nuevo que también se puede camuflajear muy bien para Navidad.

Estos diseños soy muy ‘girly’ e incluso funcionan para otras fechas del año. Sin embargo, en estas fechas decembrinas son ideales para evocar un estilo de celebración y elegancia.