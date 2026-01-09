Uñas que cambian de color en 5 segundos: Así funcionan las ‘uñas inteligentes’

Ha llegado un sorprendente avance tecnológico a la moda y la belleza, pues en el CES 2026 (Consumer Electronics Show), se presentó el primer gadget de belleza digital que marca un parteaguas en la manicura, pues promete uñas que cambian de color en 5 segundos.

¿No te ha pasado que te gustaría poder cambiar el color de tus uñas de manera constante para que siempre tengan la misma vibra que tu ropa? Pues parece ser que pronto llega una alternativa que promete cambios en segundos. Te contamos más a continuación.

Así funcionan las uñas que cambian de color en segundos

Se trata de un sistema de uñas acrílicas inteligentes que cambian de color de manera instantánea, tecnología desarrollada por iPolish. Este dispositivo busca ofrecer una solución rápida y libre de químicos para obtener uñas que combinen con tu outfit en cuestión de segundos.

El sistema funciona de manera sencilla. Primero, el usuario debe colocarse las uñas tipo press on y vincular el aplicador digital con su teléfono a través de una aplicación donde hay más de 40 colores de donde elegir.

Basta tocar la punta de la uña con el aplicador para ver el cambio en cuestión de unos 5 segundos. La ciencia detrás consiste en una pequeña descarga eléctrica que activa las partículas dentro de la uña acrílica para cambiar la apariencia.

The Florida-based company digital beauty brand iPolish unveiled smart, color-changing press-on nails at CES 2026 in Las Vegas that can flip between over 400 shades in as little as five seconds pic.twitter.com/I2q5YOhBuz — Reuters (@Reuters) January 9, 2026

Se trata de un proceso libre de crueldad animal que no utiliza solventes químicos y dice ser completamente seguro. La empresa comenzará con los envíos anticipados en el mes de junio del 2026 y se espera que al poco tiempo, el producto llegue a las principales tiendas de belleza en el mundo.

El kit de inicio tendrá un costo de 95 dólares (alrededor de mil 700 pesos mexicanos) e incluye el aplicador digital y dos juegos completos de uñas cortas y largas. Las uñas individuales podrán adquirirse por 6.50 dólares cada una.

Cabe mencionar que al tratarse de una tecnología reciente, las uñas cuentan con un hardware interno que impide que se modifique su forma y tamaño, además que parece limitarse a colores sólidos, aunque puede ser que en el futuro desarrollen la aparición de diseños.

Y es que este avance tecnológico en el mundo de la moda representa un cambio en el estilo de vida, donde para cambiarse las uñas ya no será necesario utilizar esmalte o acudir a un salón de manicura, convirtiéndose en una de las propuestas más prácticas y llamativas de la temporada.