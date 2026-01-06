Cinco tendencias que definen la moda este 2026

El 2026 llega para sacudir al mundo de la moda. Tras varias temporadas en las que el minimalismo y el lean girl look protagonizaron las pasarelas y el streetwear estuvo entre los básicos del clóset con piezas neutras, este año apuesta por texturas llamativas, accesorios extravagantes y nuevas tendencias que celebran la creatividad y la expresión personal. A continuación presentamos las cinco claves para renovarte y definir el estilo que te acompañará en los próximos meses.

EL FIN DEL LUJO SILENCIOSO. El minimalismo ya tuvo su momento de gloria; ahora es tiempo del “más es más”. En los últimos meses, las siluetas clásicas y prendas sin ostentosos detalles se han visto opacadas por alternativas arriesgadas para demostrar que la estética limpia y delicada ya no es la única manera de proyectar elegancia y buen gusto.

Aunque el loud luxury no significa que “todo se vale”, sí deja experimentar con piezas con carácter en siluetas estructuradas y geométricas. Esta tendencia viene a sumar tonos como el rojo, azul y morado a los reyes del lujo (el negro y el marrón), además de incluir abrigos furry y animal print para ser la protagonista de cualquier lugar al que vayas, pero sin perder elegancia.

TEXTURAS QUE ROBAN MIRADAS. Serán clave en tus looks. Plumas, encaje, peluche y pedrería pueden parecer demasiado a primera vista, pero terminan construyendo una imagen sofisticada y original. Este 2026 invita a mezclar tejidos en un mismo atuendo, desde la seda hasta el cuero, fusionando otros materiales que aportan mucha personalidad y son visualmente atractivos.

COLOR SIN MIEDO. Aunque el tono del año sea el blanco roto, las pasarelas muestran que veremos algo completamente diferente. Dejaremos de lado los colores menos expresivos para dar lugar a los vibrantes que carguen de energía visual a los atuendos del día a día.

No significa que desaparecerán los básicos, como el negro o el gris, pero los protagonistas de los looks serán tonos más vivos o incluso los metalizados para abrir paso a una versión más libre. Esta explosión cromática seguirá marcada por la feminidad, sólo que lejos de lo sobrio y un paso más cerca de la creatividad, el riesgo y lo diferente.

ÚTIL, PERO CON ESTILO. Las prendas utilitarias regresan con fuerza este año, ya que podremos ver petos, pantalones cargo, abrigos técnicos y chaquetas militares resurgir con líneas modernas, pero aún con su paleta de colores clásica (verde militar o beige). La idea es que las prendas no solamente sean bonitas, sino que tengan un propósito más allá de vestir.

Estas piezas destacan por el carácter que brindan y se potencian cuando se mezclan elementos similares, incluso en el cabello, donde veremos cortes y peinados pulidos, pero fáciles de hacer, que refuerzan la intención de crear un flawless look para la vida cotidiana. El cuidado con cremas y tratamientos será esencial para lograrlo.

LOS DETALLES HACEN AL LOOK. Los accesorios son cosa seria. Más allá de complementar el outfit, muchos podrán convertirse en el eje central. ¿Te acuerdas del joyero de tu abuela? Aquellos collares largos, piedras grandes y detalles nacarados destacarán, como ya se nos había adelantado con microtendencias como la joyería chunky.

Respecto a los bolsos, dominan los colores muy llamativos, formas geométricas, texturas marcadas y de gran tamaño que, además de aportar personalidad, también son funcionales para cargar todo lo que quieras tener a la mano en cualquier momento.

En definitiva, el 2026 viene como un año de máxima expresión personal a través de la moda, donde el límite está en las combinaciones que tu cabeza (y tu guardarropa) se atrevan a crear.