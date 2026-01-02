Uñas de gelatina: Cómo hacer el efecto en tendencia paso a paso

Una de las tendencias de uñas que marcarán los meses del 2026 son las uñas de gelatina gracias a su frescura y modernidad, además que lucen irreales. El estilo semitransparente y brillante desde hace tiempo ha sido uno de los favoritos entre los entusiastas del beauty.

¿Qué son las uñas de gelatina?

Las uñas de gelatina o jelly nails son una tendencia que viene de Corea y consisten en unas uñas semitransparentes con acabado vítreo que evoca la gelatina de colores o un caramelo. La ventaja de esta tendencia es que se pueden adaptar a una amplia variedad de diseños, pues su estética encaja muy bien con el clean girl look y modas similares, pero con un extra que las hace diferentes.

Ya Hailey Bieber marcó a las jelly nails como las uñas de las it girls en 2024, pero su popularidad no ha hecho más que aumentar, pues su apariencia no pasa de moda. Además, destaca también que lucen geniales incluso cuando no quedan perfectas, por lo que son mucho más sencillas de hacer de lo que crees. Aquí te compartimos un tutorial paso a paso:

Cómo hacer las jelly nails paso a paso

Lo principal para conseguir el efecto es tener el esmalte adecuado. Por ello, debes comprar aquel que es especial, que destaca por ser muy brillante y semitransparente. En total, necesitarás:

Lima de cristal

Esmalte de gelatina o efecto ‘jelly’

Top coat

Opcional: Lámpara UVL

Para hacer las uñas, sigue los pasos siguientes:

Lima y da forma a las uñas: Elige la forma que deseas, ya sean uñas cuadradas u ovaladas; largas o cortas. La ventaja es que cualquiera se ve bien con el efecto. Aplicar la base: Una capa fina para proteger la uña natural. Debes dejarla secar para que la base quede lisa y la adherencia del esmalte sea la adecuada. Elegir el color que deseas: Si no te convence el tono, siempre puedes mezclar esmalte transparente con una gota de otro de color para obtener el que deseas. Aplica: Las capas deben ser finas, pues la intención es que se transparenten un poco para obtener el efecto gelatinoso. Puedes ir colocando más capas hasta que tengas la densidad que prefieras. Sellar: Usa un top coat para darle aún más brillo al cristal y hacer que el look sea mucho más fresco y cuidado.

Cabe mencionar que hay varios tonos de uñas de gelatina que están en tendencia actualmente. Desde las uñas rosadas, color uva, cereza o lavanda, así como matices marrones. Sin embargo, hay muchos más colores, por lo que simplemente elige el que más te guste.

Uñas de gelatina ı Foto: Pinterest