Sabores con cultura, la riqueza gastronómica de Toluca que tienes que probar

Toluca es un lugar donde la modernidad se fusiona con una tradición histórica profundamente arraigada, y su cocina no es la excepción. Más allá del famoso chorizo, la capital mexiquense se ha consolidado como un destino culinario imprescindible en el centro del país.

En este vibrante escenario, emerge una nueva joya que está redefiniendo la experiencia gastronómica. Se trata de Casa Félix, un nuevo restaurante, ubicado en el corazón de la ciudad, que no sólo promete sabores inolvidables basados en la cocina mexicana de autor, sino que invita a un verdadero viaje culinario donde cada plato cuenta la historia y la riqueza cultural de México. Prepárate para descubrir por qué Casa Félix se ha convertido en la parada obligatoria para quienes buscan la auténtica tradición que deja huella.

Ubicado en la Av. Paseo Tollocan 1195, se encuentra Casa Félix, un restaurante inspirado en la actriz mexicana de la Época de Oro del cine María Félix, el cual ofrece platillos inspirados en la cultura mexicana y la tradición. Te reciben con dos bebidas tradicionales y su diseño te hace sentir como en casa, ya que cuentan con diversos espacios decorados muy a la mexicana.

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“Casa Félix es una cocina sonorense fusión, tenemos platillos sonorenses con técnicas francesas e italianas, mezclamos ingredientes de toda la república con algunas otras técnicas y es una propuesta totalmente nueva aquí en Toluca”, dijo Estefanía Velázquez, anfitriona de esta experiencia, en entrevista con La Razón.

Entre las bebidas que se pueden degustar está el jugo de carne, con un poco de carne y zanahoria, María Félix lo acompañaba con pulque; en este caso el restaurante ofrece un curado de guayaba.

Pulque de Guayaba con jugo de carne y zanahoria ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Además, podrás degustar una bebida que busca recuperar tradiciones; se trata de “La mujer sin alma”, en la cual se utiliza un mezcal joven y como complemento se utiliza Garañona, una bebida tradicional de Metepec, Estado de México, hecha a base de hierbas.

Bebida “La mujer sin alma” ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Si lo que buscas es probar algo más fresco y crujiente, las tostadas de atún con chile chipotle y un poquito de tuétano son una opción ideal para comenzar con un primer tiempo. En éstas encontramos una mezcla de la cocina de mar y tierra.

Tostaditas de atún con tuétano ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

En cuanto al segundo tiempo, el Chef Christopher, responsable de la propuesta culinaria, explicó: “Nosotros nos interesamos mucho en la cocina mexicana sin olvidar nuestras raíces, en este aspecto todos nuestros platos van a tener un toque mexicano a pesar de que vayamos a la cocina internacional”. La Barbacoa de picaña es ideal si gustas de un sabor ahumado y fresco.

Barbacoa de picaña ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Si lo tuyo es algo más mexicano y tradicional, el mole negro con setas y puré de plátano es para ti, ya que son una mezcla de hongos que juegan con las texturas y los sabores.

Mole rojo con setas y puré de plátano ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Si tus gustos son un poco más dulces, el cóctel “María Félix” es para ti; en este se utiliza un destilado de Sonora y jarabe de frambuesa, lichi, jugo de limón y aquafaba, que es un emulsionante. Además, incluye chocolate y frambuesa que ayudan a equilibrar los sabores. Para acompañar las aceitunas veneno y el pollo rostizado para compartir, es un toque elegante y detallista.

Cóctel “María Félix” ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Pollo Rostizado y aceitunas Veneno ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Para cerrar con broche de oro, “El Guayajillo” es una propuesta única de carajillo de Pay de Guayaba. Casa Félix ofrece 5 carajillos inspirados en dulces mexicanos. Para acompañar, el arroz con leche es una excelente combinación, resaltando la cremosidad mexicana con toques de rompope y caramelo. Su costra crujiente de caramelo aporta el balance perfecto entre lo dulce y lo amargo, elevando el postre tradicional.

“El Guayajillo” ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Arroz con Leche y Rompope ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Si te quedaste con ganas de degustar las Joyas de la Cocina mexicana, no olvides anotar esta opción en tu próxima visita a Toluca.