Celebran Día del Niño y la niña con una gran fiesta infantil

Esqueletos de dinosaurios y otros animales, se pueden apreciar en el Museo de Historia Natural.

El Día de la Niña y el Niño encuentra en la Ciudad de México uno de sus mejores escenarios: plazas llenas de color, recintos abiertos al público y experiencias pensadas para compartir en familia. Hoy 30 de abril la capital despliega opciones que mezclan entretenimiento, cultura y momentos memorables sin necesidad de romper el presupuesto. Desde un espectáculo multitudinario en el corazón del país hasta rutas entre museos y naturaleza, la invitación es salir y aprovechar una fecha que se vive mejor lejos del encierro.

Parque Aztlán tendrá un megadesfile con grandes personajes ı Foto: Cuartoscuro

El punto más esperado será la Plaza de la Constitución, donde el fenómeno chileno 31 Minutos ofrecerá una presentación especial gratuita a las 19:00 horas. La llegada de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía convierte al Centro Histórico en la cita estelar de la jornada. Para madres, padres y jóvenes que crecieron con el programa, será también una dosis de nostalgia transformada en fiesta colectiva. Se prevé gran asistencia, por lo que conviene arribar con tiempo y optar por transporte público. El show será el encargado de cerrar el Zocalito de las infancias, programa que ofrece desde temprano manualidades y diferentes actividades para desarrollar en familia con los pequeños.

un paseo por el centro de la ciudad ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: En Parque Az-tlán se proyectará la película animada Flow, como parte de los festejos del 30 de abril.

Si la idea es mantener la energía encendida desde temprano, Chapultepec aparece como territorio ideal. En Az-tlán Parque Urbano, el nuevo polo recreativo de la ciudad, se esperan dinámicas y temáticas para los niños y niñas, en ambiente festivo para consentirlos. El sitio que se ha consolidado como parada favorita por su mezcla de juegos, áreas abiertas y ubicación privilegiada junto al bosque más famoso del país, prepara un megadesfile con personajes temáticos. Es una elección redonda para quienes desean movimiento, fotos y varias horas de diversión.

EL ACUARIO Inbursa es una excelente opción para visitar este día. ı Foto: Cuartoscuro

Otra ruta ganadora está en la ciencia convertida en aventura. El Museo de Historia Natural permite caminar entre dinosaurios, especies sorprendentes y salas que despiertan curiosidad desde el primer minuto. Para pequeños que preguntan todo y adultos que disfrutan aprender, este espacio dentro de Chapultepec sigue siendo clásico infalible. Después de la visita, siempre queda la opción de continuar con pícnic o paseo por jardines cercanos.

Manualidades se concentran en el Zocalito de las infancias ı Foto: Cuartoscuro

Quienes prefieran un festejo elegante, tranquilo y visualmente impactante pueden mirar hacia Polanco. El Museo Soumaya mantiene acceso libre y brinda oportunidad de acercarse al arte en un edificio que por sí solo ya sorprende. Esculturas monumentales, piezas históricas y salones amplios convierten la visita en experiencia distinta para niñas y niños que disfrutan descubrir formas, historias y personajes. Además del Acuario Inbursa donde es toda una aventura recorrerlo y conocer hermosas especies marinas y set temáticos que sorprenderán a más de uno con las recreaciones de paisajes.

31 minutos, el show que se presentará en el Zócalo a las 19 horas. ı Foto: Cuartoscuro

Siempre existe una alternativa sencilla y encantadora: caminar por la Alameda Central y Bellas Artes, donde habrá shows callejeros y algunos regalos por parte de locatarios. Entre fuentes, áreas verdes, músicos y antojos tradicionales, ese corredor conserva espíritu festivo en fechas especiales. A veces no hace falta más que tiempo compartido, una buena conversación y dejar que los niños y niñas y la ciudad haga lo suyo.

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