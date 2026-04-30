Cócteles para disfrutar durante esta temporada de calor

La temporada de calor ha iniciado y para refrescarte existen algunas bebidas que te ayudan a lidiar con las altas temperaturas. La coctelería es una alternativa fresca que permite mezclar diferentes sabores, texturas y hasta olores.

Con el brandy se pueden realizar distintas combinaciones, ya que en este licor -surgió en la Edad Media como una solución técnica para preservar y transportar vino concentrado-

puedes degustar notas afrutadas, amaderadas y especiadas (provenientes de la uva y el roble) que añaden profundidad a los cócteles.

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Uno de los brandys más conocidos con los que se pueden hacer cócteles es Torres, que además tiene una visión hacia la ecología y sustentabilidad.

“Hay varias ideas y proyectos de sostenibilidad en Torres; uno de ellos es el Torres Brandy Zero Challenge. Recientemente celebramos la cuarta edición, la cual otorga un premio de 30 mil euros para potenciar proyectos que tengan que ver con el impacto ambiental”, compartió Cristobal Cofre, Embajador Global de Torres, en entrevista con La Razón.

Coctelería para el verano ı Foto: Diana Feliciano

La industria de la coctelería está dando un giro verde definitivo, demostrando que la responsabilidad ambiental es la tendencia más sólida del 2026. Ya no se trata sólo de mezclar sabores, sino de diseñar estrategias que cuiden el planeta sin comprometer la experiencia premium.

Durante la primera edición de Torres Society, en el entorno de Arca Tierra, Xochimilco, Cristobal Cofre recomendó opciones como el Sidecar y el Brandy Mule, destacando que son mezclas bastante refrescantes para mitigar el calor del verano. “Si es tu primera vez comprando brandy, la recomendación es Torres 15, ya que es una bebida bastante redonda para el paladar”, añadió.

Guía de mixología: Cócteles sofisticados para disfrutar en verano

Para convertirte en un experto en casa, estas son tus herramientas básicas:

Coctelera

Cuchara de Bar

Jigger (caballitos)

Colador

“Los primeros cócteles generalmente fueron el destilado más el licor; no había mucho uso de zumos, jugos o frutas debido a que no había tanto acceso. Luego fueron los clásicos (1908-1919), creados con Old Fashioned, Manhattan y Negroni; por último, en 1920 se popularizó el uso de la coctelera”, destacó Cristobal Cofre.

TORRES 15 SIDECAR

Ingredientes

50 ml de Brandy Torres 15

15 ml de licor de naranja Magdala

20 ml de jugo de limón y lima

10 ml de jarabe natural

Piel de naranja o rodaja de naranja

Preparación

Escarcha un vaso frío tipo Nick & Nora o una copa de cóctel con azúcar morena. Agrega todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita hasta que esté bien frío. Cuela toda la mezcla en la copa Aromatiza y decora con la piel o rodaja de naranja

Coctel TORRES 15 SIDECAR ı Foto: Diana Feliciano

TORRES 10 & COLA

Ingredientes

Torres 10

Angostura

Hielo

Cola

Piel de limón

Preparación

Vierte 4 gotas de Angostura a la copa balón y remuevela para aromatizarla con la Angostura. Desecha el líquido de la copa. Añade 6 cubitos de hielo y 60ml de Torres 10. Vierte tu Cola favorita. Remueve con suavidad, solo una vez. Decora el borde de la copa con piel de limón, así los aceites esenciales de la piel caerán sobre la copa.

TORRES 20 Brandy Fix

Ingredientes

50 ml Torres 20

5 ml Chartreuse amarillo

10 ml Jugo de piña

5 ml Jugo de limón

5 ml Jarabe natural

Preparación

Agrega el Torres 20 en una coctelera con hielo

Posteriormente incorpora los demás ingredientes y mezcla

Sirve y decora con una rodaja de limón o piña

Maridaje

Para elevar la experiencia, acompaña estas creaciones con platillos mexicanos frescos que resalten las notas del destilado: