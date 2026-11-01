Mariah Carey se vuelve punk para dar la bienvenida a la temporada navideña | VIDEO

Mariah Carey se vuelve punk para dar la bienvenida a la temporada navideña

Aunque en México todavía queda el Día de Muertos, en Estados Unidos ya dan la bienvenida a las vísperas navideñas y como ya es traidición, no puede faltar el video donde Mariah Carey celebra al ritmo de ‘All I Want For Christmas Is You’.

En esta ocasión, la cantante estadounidense no se descongeló, pues en su lugar vimos una faceta mucho más oscura de ella antes de que apareciera en el característico traje rojo con detalles blancos.

Mariah Carey, en la portada de uno de sus vinilos de aniversario. ı Foto: Especial

Muchos consideran a Mariah Carey como la reina de la Navidad, pues es bien sabido que su canción antes mencionada se convierte año con año en una de las más escuchadas durante las vísperas navideñas.

Este detalle llevó a que incluso en el pasado bromearan al decir que la celebridad se mantiene congelada todo el año para reaparecer en las fiestas decembrinas, lo que generó diversos memes en redes sociales.

Mariah Carey inaugura la temporada navideña

En el video publicado por Mariah Carey, podemos ver a la famosa sobre un escenario en lo que parece ser un espacio de la escena under en Nueva York, rodeada de personas enmascaradas y vestidas con ropa oscura.

Pero la sorpresa llega al ver a la cantante, quien luce una peluca rosa con orejas de gato y un maquillaje muy cargado, con sombra en tonos potentes y un labial negro con brillos de colores.

La famosa canta como toda una experta en el género punk hasta que el reloj marca las 00:00 horas del 1 de noviembre, por lo que la mujer se transforma ahí mismo a su vestimenta más tradicional.

Tras cantar su típico ‘It’s time’, se le muestra encima de un arbol gigante mientras suena su icónica canción. Asimismo, se puede ver a Santa Claus en su trineo y más detalles navideños.

Te dejamos algunas de las reacciones del público:

“¡Un año más! Esperaba esto desde las 8pm”.

“¡Ahora definitivamente es la temporada de Navidad!“.

“Es esa época del año otra vez”.

“¡La reina se ha descongelado! ¡¡¡ES LA HORA!!!“.

“¡El mejor momento del año comienza ahora!“.

¿Quieres saber más?

Heidi Klum sorprende con disfraz de Halloween de su propia mano

Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación, ¿quién es?

David Guetta en México 2027: Fechas y cómo acceder a la preventa de boletos