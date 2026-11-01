Critican a Ángela Aguilar y Christian Nodal por tomarse FOTOS en su altar de Día de Muertos

Parece que Ángela Aguilar y Christian Nodal no pueden alejarse de la polémica, ni siquiera en una de las fechas más importantes para los mexicanos como lo es el Día de Muertos, una tradición sobre recordar a nuestros seres queridos que han partido.

Se cree que ellos pueden regresar a encontrarse con nosotos y disfrutar de sus comidas favoritas en estos días, siendo el 1 y 2 de diciembre las fechas más representativas. Por este motivo, en los hogares se colocan ofrendas para guiar a los fallecidos de vuelta a casa.

Así es la ofrenda de Día de Muertos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La pareja que no se quedó atrás al momento de honrar la tradición fueron Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes presumieron en redes sociales la enorme ofrenda de varios pisos que prepararon para sus difuntos.

La ofrenda contaba con los elementos más característcos y clave de la tradición como las flores de cempasúchil, velas, papel picado, pan de muerto, comida y las fotos de sus difuntos.

En las imágenes, se alcanzan a distinguir rostros como el de Flor Silvestre, abuela de la cantante, aunque a su vez, no alcanzan a apreciarse del todo otros elementos como la mirra.

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en cuestionar una foto compartida por la pareja, donde para muchos, parece que utilizaron la ofrenda como el fondo para una sesión fotográfica.

Fue Ángela Aguilar quien compartió a través de sus redes sociales una foto en la que se encuentra frente a la ofrenda con su esposo, Christian Nodal. Ambos están vestidos de negro y se miran entre si.

Ángela Aguilar y Christian Nodal nos presumen su ofrenda de Día de Muertos. 🕯️💐 ¿Qué te parece? ✨



Video por: @angela_aguilar_ pic.twitter.com/yaS0d1ioxh — EstiloDF (@EstiloDF) October 30, 2026

En redes sociales, no tardaron en aflorar las críticas, por quienes consideraron que la acción de posar frente a un altar de Día de Muertos resulta ofensivo para la tradición.

“Es una falta de respeto”, criticó Marifer Centeno sobre el tema, “presumiendo el anillo de casada, al centro de la tradición, tapando el altar de Día de Muertos e incluso poniendo en segundo sitio a su abuela”, añadió.

Pese a esto, otros justificaron que no son las únicas que llegan a tomarse fotos frente al altar de Día de Muertos, por lo que no sería tan extraño como muchos creen. Te dejamos algunas reacciones:

“Falta de respeto, hay lugares”.

“Besarse frente al altar de muertos es como si lo hicieran frente a la tumba”.

“En el zócalo millones de personas se toman fotos en los altares que ponen”.

“Nunca vi gente que se hagan selfies con fotos de fallecidos”.

💥🕯️ "Es una falta de respeto": Maryfer Centeno (@Grafocafe) cuestionó a Ángela Aguilar y a su esposo, Christian Nodal, por la imagen que compartieron de su ofrenda, en la que parecía que buscaban resaltar solo su relación. #GrafosYGestos pic.twitter.com/cJoc0OtOe8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 1, 2026

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