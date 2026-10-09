Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 23 con elegante cena junto a Nodal y su familia | FOTOS

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 23 con una cena privada este jueves 8 de octubre. La cantante estadounidense se rodeó de su familia y sus seres más cercanos para disfrutar de un menú de alta cocina.

Caviar, langosta y carne wagyu fueron algunos de los platillos que formaron parte de la celebración, marcada por una decoración rosa y un enorme logo con las iniciales de la joven, según compartió Leonardo Aguilar en redes sociales.

La lujosa cena de cumpleaños de Ángela Aguilar

El lugar fue ambientado con mantelería satinada en tono fucsia, vajilla rosa perlada, copas en tonos rosa y rojo, centros de mesa con rosas rojas y velas encendidas distribuidas a lo largo de la mesa principal.

El hermano de Ángela Aguilar mostró la tarjeta del menú que iba a juego con la decoración y mostraba un recorrido de nueve tiempos.

El primer tiempo fue una barra de caviar, el ingrediente más costoso de toda la carta. Le siguieron los lobster rolls, un platillo típico de la costa noreste de Estados Unidos.

Después, ofrecieron un crispy rice con spicy tuna, pequeños cuadros de arroz frito crujiente cubiertos con atún picante, salsa spicy mayo y en ocasiones jalapeño; y el yellowtail con jalapeño, finas láminas de pez limón (hamachi) preparadas al estilo sashimi, bañadas en un aderezo cítrico y acompañadas de jalapeño fresco.

Ángela Aguilar celebró sus 23 años en grande, acompañada de su familia y su esposo, Christian Nodal. 🎂 ¿Qué te pareció su fiesta? ✨



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Entre los platos fuertes destaron los wagyu sliders, minihamburguesas elaboradas con una de las razas de res más caras del mundo. El menú cerró con chicken nuggets y papas a la francesa, además de una ensalada césar como opción ligera y una barra de postres variados para el cierre de la cena.

Felcitan a Ángela Aguilar

Christian Nodal, el esposo de Ángela, publicó una foto donde mostró que acompañó a su pareja en su cena de cumpleaños y agregó un mensaje de felicitación por sus 23 años.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, la felicitó en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el padre de la joven, Pepe Aguilar, también le dedicó un mensaje en redes sociales, donde publicó una foto de cuando ella era una niña y se sentaba en sus piernas.

“23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho.Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír”, escribió Pepe a su hija Ángela.

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