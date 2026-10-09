Dólar HOY: ¿Cómo abrió este viernes y qué presiona al peso mexicano?

El peso mexicano se apreció esta semana frente al dólar, de forma que, brevemente, se ubicó debajo de las 18.00 unidades por dólar. No obstante, para este viernes, último día de la semana, el valor de la moneda nacional frente a la divisa verde volvió a registrar una depreciación.

De acuerdo con el historial de cotizaciones de Investing.com, el dólar abrió este viernes 9 de octubre en 18.1770 pesos. El jueves, la moneda nacional cerró en 18.1924.

En tanto, el valor FIX del jueves se mantiene en 18.1128 unidades por dólar, y en 17.9780 para pagos. La actualización se publica a las 12:00 horas.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

En bancos, el dólar se vende este viernes 9 de octubre entre 18.18 y 18.74 pesos, mientras que las instituciones lo compran en un rango de 16.30 a 17.62 pesos, según las cotizaciones disponibles de HSBC, BBVA, Banorte, Banamex y Banco Azteca. Los precios varían según la institución y pueden cambiar durante el día.

Inflación mexicana presiona el valor del dólar

El movimiento más relevante de esta semana para la moneda mexicana ocurrió el jueves, cuando el dólar cerró en 18.1924, lo cual representa una depreciación frente a los 17.9837 del miércoles.

De acuerdo con análisis de los diarios El País y El Economista, el principal factor que contribuyó a este cambio fue la aceleración de la inflación mexicana, que pasó de 3.26 por ciento anual a 3.45 por ciento en septiembre.

Aunque quedó ligeramente por debajo de la expectativa de los analistas, el aumento puede complicar las decisiones de política monetaria.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

En tanto, las minutas del Banco de México (Banxico) abrieron la puerta a nuevos recortes de tasas. Tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno consideraron que podrían evaluarse reducciones adicionales si mejoran las perspectivas inflacionarias.

Por otro lado, las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicadas el miércoles, mostraron diferencias entre sus integrantes sobre la política monetaria.

Mientras algunos contemplaban mantener las tasas estables, otros consideraban que podría ser necesario un aumento más adelante. Los mercados esperaban estabilidad en la reunión de octubre, pero seguían contemplando una posible subida en diciembre, de acuerdo con información de MarketScreener.

En resumen: si el mercado anticipa que Banxico reducirá su tasa mientras la Fed mantiene las tasas estadounidenses elevadas o considera aumentarlas, el diferencial de rendimientos puede estrecharse y disminuir el atractivo de invertir en pesos.

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